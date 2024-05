Mitgliederstärksten Schachvereine Deutschlands

Walter Rädler, Vizepräsident für Schachverbandsentwicklung hat in seinen Mitteilungen an zuvorderster Stelle einen Punkt von Michael Busse gestellt. Dieser hat einmal zu den fünft größten Schachvereinen in Deutschland recherchiert u. was sie ev. besser machen. Dies will ich hier einmal gekürzt wiedergeben. Die allgemeinen Eigenschaften die einen Verein auszeichnen: mit Gleichgesinnten zusammen sein, Gemeinschaft bilden, Zusammenhalt, Anerkennung und Aufmerksamkeit ist wichtig.

Mitgliedergewinnung & Mitgliederbindung sind die beiden Kernelemente damit ein Verein überhaupt wachsen o. überleben kann.

I. 769 Mitgl.-SCHACHZWERGE Magdeburg, dieser Verein fällt etwas aus dem üblichen Rahmen, die meisten Mitglieder sind Kinder, Lehrer im KIGA o. Schul GTA – Ziel: Schachangebote in die Fläche tragen.

II. 753 Mitgl.-Hamburger Schachverein, hat einen freien Spielbetrieb auch für Laien, Sektionsturniere, haben interne Turniere für Nichtmitglieder zu bieten + viel Nachwuchsarbeit, eigenes Vereinslokal

III. 434 Mitgl. Baden OS, die Säulen sind hier Seminare, Turniere für Senioren, Kinder, Frauen, Hobby + Amateurspieler. Verein zeigt sich unentwegt auf Stadtfesten in der Öffentlichkeit, Vereinslokal

IV. 335 Mitgl. Elmshorner SC, 100 weibl.+ 235 männl. Mitgl., der Verein mit den höchsten Frauenanteil Deutschlands. Intensive Jugendarbeit in allen AK. Es gibt ein offenes Stadtturnier in verschiedenen Kategorien.

V. 317 Mitgl., Bayern München, Vortragsveranstaltung, Kooperation Schule u. Verein,

Öffentlichkeitsarbeit.

VI. 300 Mitgl. Berlin Kreuzberg sieht als größtes Problem aller Vereine, ehrenamtlich tätige Mitglieder zu gewinnen.

Punkte die ALLEN gemeinsam sind: verstärkte Nachwuchsarbeit, Kooperation Schule&Verein, in die Gesellschaft hineinwirken = Stadtfeste, Kontakt zur Ämtern + Politik+ Förderern, Schulfeste – einfach in der Öffentlichkeit präsent sein, Vereinsabend, bei manchen sogar mit Vereinslokal. Was unterschiedlich ausgeprägt ist: Breitensport, Frauenturniere, Frauenanteil, Turniere für Nichtaktive u. Amateure (vermutl. bis 1300 DWZ?),

Werbung um Nichtaktive+Eltern im Verein. Die meisten großen Vereine haben nach Corona ihre Mitglieder noch steigern können, die Mehrzahl hat nur geringe Steigerung o. stagniert. Die Kleinen fristen ein kümmerliches Dasein bis der Vorhang fällt.

Vergleichen wir uns mit den obigen Dingen, so machen wir VIELES richtig, stehen auch momentan ganz gut da, dennoch habe wir auch Punkte die Verbesserungswürdig sind = zB. Mitgliedergewinnung im Erwachsenenbereich.