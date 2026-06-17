Am 13./14.Juni 26 fanden in der Falkensteiner Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-OS im Rahmen der Vogtlandspiele die Schachwettkämpfe statt. Es gab über 100 Anmeldungen; letztendlich waren 101 Teilnehmer vor Ort. Die meisten Starter verzeichnete die Altersklasse U10 mit 15 Jungen und 14 Mädchen, dahinter folgte mit insgesamt 17 Kindern die AK U8. Sehr erfreulich war die Tatsache, dass 26 Mädchen an den Wettkämpfen teilnahmen – ein Rekord für uns im Vogtland. Ohne das Engagement von Anja Winkler wäre das nicht möglich gewesen. Die Vogtlandspiele entwickelten sich im Laufe der Jahre zum Sportgroßereignis und finden jedes Jahr statt, im Wechsel Sommer- und Winterspiele. Bei der Austragung kommen Plauen, Reichenbach und Falkenstein zum Zuge. Der Kreissportbund (KSB) unterstützt uns sehr engagiert: so fuhren zum Beispiel am Samstag zwei Sonderbusse und am Sonntag ein Sonderbus für unsere Schachkinder nach Falkenstein. Unsere SK König-Sieger in den einzelnen Altersklassen waren:

KIGAm Younis Alaasi, Oleg Materov KIGAw Ghina Habach U08m Magnus Langguth U08w Zelda Helm U10m Elias Wernicke U12m Tristan Steppat U14m Hoang Long Phung U14w Anastasya Hlhor U16m Yousif Al Mawla U18m Nico Rühmer

Alle teilnehmenden vogtländischen Vereine haben zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen. Besonderer Dank gilt all jenen, die als AK-Verantwortliche für den reibungslosen Ablauf gesorgt haben: B.Atze, S.Merkel, O.Seidel, A.Winkler, S.Bork und J.Wiegandt.

Zu guter Letzt: hier geht es zu den Ergebnissen