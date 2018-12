Edelmetallförderung in Flöha

Am zweiten Adventswochenende fanden die Bezirkstitelkämpfe der Altersklasse U14 statt. Die bewährten Ausrichter vom SV Grün-Weiss Niederwiesa um Turnierleiter Rene Kindt empfingen 11 Mannschaften des Spielbezirkes im geräumigen und sehr ansprechenden Spielsaal in der „Flöhaer Baumwolle“. Eine positive Tendenz zur Quantität des Teilnehmerfeldes bleibt leider weiterhin ein Wunschtraum. Stark vertreten war immerhin das Vogtland mit vier teilnehmenden Mannschaften, darunter zwei Teams vom SK König Plauen.

Team I erzielte mit 12:2 Mannschaftspunkten und 22:6 Brettpunkten zwar ein wahrhaft meisterliches Score, dennoch mussten wir mit 1,5 Toren Rückstand bei gleichen Mannschaftspunkten der USG Chemnitz den Vortritt lassen. Im direkten Duell konnte der Topfavorit zwar hoch verdient mit 2,5:1,5 bezwungen werden, Stolperstein war am zweiten Turniertag für unser Quartett leider die kampfstarke Truppe aus Lengefeld/Erzgeb.. Richard Melitzki 4,5/6, Florian Elstner 4,5/6, Reinhard Atze 4/6, Marwin Bühring 6/7 (Brettbester) sowie Ersatzspieler Clemens Deiters 1/1 sorgten für den silbernen Erfolg nebst der Qualifikation zur Vorrunde der Sachsenmannschaftsmeisterschaft.

Unsere junge zweite Mannschaft erzielte mit 8:6 Mannschaftspunkten und einem Brettpunktekonto von 50% einen beachtenswerten sechsten Platz. Für Team II spielten in Brettreihenfolge Clemens Deiters 3,5/6, Ethan Manicio 5/7, Maria Nguyen Dang 3,5/7 und Tom Hai Dang 4/6 die Punkte.

Sehr erfreulich und der positiven Entwicklung im Vogtland Rechnung tragend erzielte der

VSC Plauen einen starken 3. Platz. Die junge Mannschaft des SV Markneukirchen um Teammanager Burkhard Atze gelang mit Platz 10 ein guter Einstand in dieser Altersklasse und enttäuschte keineswegs . Weitere vogtländische Teilnehmer blieben leider außen vor obwohl die Möglichkeit zur Bildung von Spielgemeinschaften auf Bezirksebene legitim ist. Das mit Engagement und Herzblut fürs Schach einiges für die Zukunft der „kleinen Vereine“ bewegt werden kann zeigt das lobenswerte Beispiel aus dem erzgebirgischen Lengefeld.

Übernachtet haben wir gemeinsam mit den Markneukirchener Kindern wie in den Vorjahren in der Sportjugendherberge bei super Bedingungen. Neben den ultimativen

Blitz- und Tandemsessions gab es auch viel Spaß am Tischkicker.

Vielen Dank an Katharina Elstner und unseren Präsidenten Mathias Paul für den Fahrdienst von und zum Turnier!!!

Die Zwischenrunden zur Sachsenmannschaftsmeisterschaft U12 und U14 finden am 30.03.2019 statt.