DVM U 10 – 27.-29.Dez. 18

Magdeburg war für unsere Knirpse eine Reise wert, vorab ein paar Fakten zum Auftakt: übernachtet haben wir im Maritim Hotel gegenüber dem Hauptbahnhof, dort wurde

auch in tollen Räumen gespielt, gegessen, Verpflegung, Rahmenprogramm usw., alles unter einem Dach! 63 Teams im Altersbereich U 10 reisten an und dazu noch die komplette U 12. Das war auch für das Hotel eine Herausforderung, denn sie hatten ca. 600 Gäste zu umsorgen. Ein ausgeglichenes Punkteverhältnis war unser Ziel, welches wir mit 6:8 knapp verfehlt haben. Die Meisterschaft wurde vom Jahrgängen 2008/09 gebildet und wir reisten mit einem sehr jungen Team an – ausschließlich 2009 geb.! Unser 1.Brett Ethan Manicio konnte wegen eines langfristigen geplanten Termin nicht mit dabei sein, dennoch hielten Kyrillus Akladius 3/7, Tom Hai Dang 3/7, Nico Rühmer 4/7, Raphael Beck 3/7 und Pepe Costa da Silva wacker dagegen. Nächstes Jahr besteht noch einmal die Chance in der U 10 dabei zu sein, warten wir die Qualifikation ab. In der freien

Zeit besichtigten wir den berühmten Magdeburger Dom, die kleine Altstadt, den Weihnachtsmarkt (ging bis 30.12.18), Spielplätze und bestaunten das Niedrigwasser der Elbe! Zum Abschluss gab es eine tolle Siegerehrung, jeder Teilnehmer erhielt einen kleinen Pokal und so waren die oftmals reichlich geflossenen Tränen vergessen. Auf der Heimfahrt gab es noch einen Höhepunkt der besonderen Art – Schaden an der Hochspannungsleitung in Neukiritzsch. Letztendlich kamen wir mit zwei Stunden Verspätung in Zwickau an und Familie Rühmer sowie Anna Katrin Costa da Silva holten uns glücklicherweise am Zwickauer Bahnhof ab und nun ging es im Schneegestöber zurück! Dank an ALLE uns unterstützenden Eltern und Stephanie Akladius (geb. Valtin) die die Kinder in Magdeburg „pflegte“ !