Familientreffen in der Oberliga

Nach dem in der Vorsaison unser Team 1 aus der 2. Bundesliga abstieg und die 2. Mannschaft einen sensationellen Aufstieg aus der Sachsenliga – die 4.Liga – feiern durfte, gibt es in dieser Saison die einmalige Konstellation, dass beide Mannschaften zusammen in der Oberliga spielen. Die Regularien sehen hierbei vor, dass beide Mannschaften in der ersten Runde aufeinander treffen. Am vergangenen Sonntag war es soweit. Im Hotel Alexandra hatte die Zweite ihre vermeintlich einfachste, die Erste Ihre unangenehmste Aufgabe der Saison zu meistern. Die einen wollten unbedingt eine herbe Klatsche verhindern, die anderen sich vor allem nicht blamieren. Am Ende stand nach sportlich hartem Kampf ein alles in allem halbwegs gerechtes 4:4. Die Saison ist noch lang und es wird sich zeigen, wem der erzielte oder verlorene Punkt mehr nützt oder schadet.

Pragmatisches Fazit des Sonntags: Aufgrund der im Schach nach wie vor geltenden 2-Punkte- Regel haben die Oberligamannschaften des SK König Plauen am Wochenende das Maximum an Punkten geholt, wahrscheinlich letztmalig in dieser Saison.

SK KÖNIG PLAUEN I ELO 4 : 4 SK KÖNIG PLAUEN II ELO 1. Gunter Sandner 2286 0:1 Simon Burian 2111 2. Michael Kuraszkiewicz 2281 1:0 Mathias Paul 2192 3. Carlo Kunze 2266 ½:½ Christof Beyer 2020 4. Sven Schaller 2257 ½:½ Lion Pfeufer 2045 5. Roland Pfretzschner 2236 1:0 Christian Hörr 1901 6. Matthias Hörr 2167 0:1 Toni Merkel 1891 7. Niklas Linnert 2054 1:0 Tobias Franz 1872 8. Illia Pivtorak 1503 0:1 Lucas Graf 1790

Team 1

Team 2



Fotos: Bernd Genßen