2. Bezirksklasse

Das V.+ VI.+ VII. Team hatten im Vorfeld eine harte Nuß zu knacken. Durch die Verdichtung des Spielplans, der Verlegung der Schulferien nach „hinten“, lag plötzlich unser Trainingslager/Schilbach und die Punktspiele am 27.10.2019 aufeinander. Hier können wir uns bei den Treuener, Crimmitschauer und Adorfer Schachfreunden bedanken, denn sie haben einer Spielverlegung auf den 6.10. großzügigerweise zugestimmt. Das dies zu etwaigen Verwerfungen in der Aufstellung führen könnte, war fast zu erwarten und so war es dann auch, unglücklicherweise gab unbesetzte Bretter. Zum Glück konnten wir dies durch starke Einzelleistungen in den Teams abfangen, allen voran unsere VI. die einen Rückstand erst einmal aufholen mussten und das geschah in bemerkenswerter Manier. Rasool, Andre, Mario gewannen sicher ihre Partien, Uli kampflos, Peter sicherte sich am Spitzenbrett ein Remis und Joerg hielt in einem langen Endspiel stand – Remis. Wobei unser ML sich weiterhin bemüht, die Zeit im Auge zu behalten und einen besonderen Dank geht an Andre, der nach seiner Nachtschicht zur Höchstform auflief und „großes Kino“ ablieferte , lt. ML Mario Dreise. Somit konnte die VI. 5:3 gewinnen und VI. führt demzufolge die Tabelle an. Am 17.11. gilt es diese gegen den VSC II. in Bestbesetzung zu verteidigen. Der Kindergarten, die VII. gewann gegen ersatzgeschwächte Crimmitschauer mit 5:3. Immerhin hielten die „Kleinen“ gegen ca. 200 DWZ bessere Gegner stand und Tom, Raphael gewannen sogar ihre Partien, während Ethan und Stephanie in den Remishafen segelten. Nun gilt es weiter zu üben bis zum 17.11. , dem nächsten Punktspiel! Mario Dreise und Peter Luban