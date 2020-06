Trainingsstart Nachwuchs

Ab 14.Mai. war der Trainingsbetrieb wieder erlaubt, unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Hygieneregeln, soweit die Theorie. Die Karl-Marx GS benötigt den Speisesaal als zusätzlichen Unterrichtsraum u. so musste eine andere Lösung gefunden werden. Alle Beteiligten, vorallem die GAV -Hüter aller stadteigenen Räume konnten uns freundlicherweise eine große Wohnung in der Dobenaustr. 9 zur Verfügung stellen, DANKE ! Hier trainiert nun schon einmal der Nachwuchs, um für alle Fälle gewappnet zu sein, dh. den Spielbetrieb. Der Trainingstestlauf war am 29.Mai und 5.Juni. Diese Woche läuft es richtig an. Natürlich haben alle Eltern geholfen, damit ihre „Kleinen“ das neue Domizil überhaupt finden, welches über den Parkplatz auf der Rückseite zu erreichen ist! Auch wir, die Erwachsenen können/sollten uns vielleicht treffen können, denn es gibt sicherlich Einiges zu besprechen = Saisonbeendigung im September + Neustart ?!