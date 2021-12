Vogtl.-Schachmeisterschaft

Am 20./21.11. fand dieser große Nachwuchswettbewerb statt. Dem zuvor gab es viele Gespräche mit allen relevanten Stellen, um die Coronaregel korrekt anzuwenden. Diese Verordnungen ermöglichen den Trainings u.-Wettkampfbetrieb des Nachwuchs unter 16 Jahren. Die Trainer müssen die 3G einhalten und wir lagen bei 1G! Auch bei der jetzigen Verschärfung der Maßnahmen. zB. Wettkampfbetrieb der Amateure, bleibt der Nachwuchsbereich davon ausgenommen.

Nun zum Turnier selbst: es kamen immerhin 45 Schüler (vorbei die Zeiten mit 70 bis 80 Kinder) vom SKK, SC Reichenbach, VSC u. aus verschiedenen Schulen. Gespielt wurde in den zwei großen Turnhallen, dem Speisesaal u. einem zusätzlichen Raum, also es stand sehr viel Abstand zur Verfügung. Nico Hörkner, momentan für ein Jahr in der KMS beschäftigt, leitete mit Stephanie Akladius, Anja Winkler das Turnier der jüngsten AK= U 6/ U 8 m + w, (2014/15/16 geb.) hierbei hatten wir aus den 1. + 2. Klassen einen tollen Zulauf! Die Altmeister Peter Paul u. Ulrich Phenn betreuten die U 10m + U 12w. Vielleicht gelingt uns doch noch Kinder aus dem Jahrgang 2012/13 zu finden! Niklas Phenn u. Sascha Knabe organisierten die U 12m, somit blieb für mich die U 14m. Stefan Merkel kümmerte sich um die U 16m. Jochen Bandt, wie immer am Mischpult u. war am Anfang mit dem Ansturm der Kinder ganz schön gefordert. Gut das wir die Meisterschaft durchgeführt haben, jetzt haben wir wieder Licht am Ende des Tunnels und der Zug nimmt Fahrt auf. Hier unsere Medalliengewinner:

U 18: 1.Pl. Richard Melitzki, 2.Pl. Lia Ertl/ U 16: m 1.Pl Marwin Bühring/ U 14w: 1.Pl. Sarah Al Hrishat + 1.Pl. m Kyrillus Akladius, 2.Pl. Tom Hai Dang, 3.Pl. Nico Rühmer

U 12w: 1.Pl. Aliya Ploss, 2.Pl. Frida Winkler, 3.Pl. Bui Hamy Wieckowicz/ U 12m 3.Pl. Pepe da Costa Silva/ U 10w: 1.Pl. Tamarah Al Hrishat, 2.Pl. Havy Wieckowicz, 3.Pl. Filin Hönig/ U 10m: 1.Pl. Abdullah Musaev, 3.Pl. Ivo Teufel + Theo Winkler/ U 8w: 1.Pl. Iman Ploss, 2. Pl. Johanna Schneider, 3.Pl. Anni Winkler, U 8m: 1.Pl. Emil Vogel, 2.Pl. Liano Eske, 3.Pl. Noa Ruf/ U 6w 1.Pl. Theodora Akladius. Der SC Reichenbach dominierte in der U 12m mit dem 1.Pl. von Ben Härtel , 2.Pl. Maximilien Kautz, 2.Pl. U10 Dion-Luca Phenn. Der VSC holte sich mit Jennifer Adams Gold U 16w u. Elis Kaftan Silber – U 16m. Dazu noch ein paar Vorberechtigte vom SKK und die Bez.-Meisterschaft in den Winterferien kann kommen?! Diese finden nicht zentral in Geyer statt, sondern dezentral und Ausrichter werden noch gesucht. Bedanken möchte ich bei allen Eltern die mitgeholfen haben die Meisterschaft vorzubereiten u. durchzuführen!