BMM U 14/ Chemnitz

Nachdem unser U 12 Team den 2.Platz vorgelegt hatte, wollte die U 14 diesem Erfolg nicht nachstehen und kam mit der USG Chemnitz punktgleich mit 10 Pkt. im Ziel an. Das „Torverhältnis“ entschied mit 18,5 zu 15,5 zu unseren Gunsten = 1. Platz!

Einzelergenisse:

Maxim Melestean 4,5 aus 6 Partien,

Kyrillus Akladius 6/6!,

Nico Rühmer 5/6,

Pepe da Costa Silva 3/6.

Damit erhalten wir den Vorzug, die Vorrunde zur SMM 14 in Plauen auszurichten. In dieser Vorgruppe werden wir, SC Reichenbach u. die Verteter Dresden+Leipzig dabei sein.

Unser jüngeres II. Team mit Alhassan Al-Hrishat, Antonius Akladius, Sarah Al-Hrishat, Niklas Wiediker erreichte einen respektablen 5.Platz.

Dennoch gibt es einen allgemeinen großen Wermutstropfen, dh. vor Corona kamen zu diesen finalen Wettbewerben der U12 / U14 / U10 jeweils ca. 14- 18 Teams. Waren es bei der U 12 gerade noch 8 Teams, so kamen jetzt lediglich 7 Teams nach Chemnitz = Negativrekord. Die Qualikreise: Erzgebirge, Raum Freiberg/Niederwiesa und Zwickau/Wilkau hatten überhaupt keinen Verteter vor Ort. Die angereisten sieben Teams entfielen auf Chemnitz ( 2x USG, CSC) drei und dem Vogtland mit vier Mannschaften (2x SKK, Reichenb., Markneuk.).Recht vielen Dank unseren fahrbereiten Eltern: Anne Costa da Silva, Tolik Melestean und Steffen Borg. Sie haben mit mir die Meisterschaft abgesichert. Die U 10 wird am 28./29.Jan.2023 in Chemnitz stattfinden und der Meldeschluß dafür ist der 15.12.22 . Leider haben sich bisjetzt erst 4 Teams gemeldet. Es wird sich sicherlich noch USG melden und dann ……. ?