17.12.22 Adventsturnier der USG Chemnitz

Als erstes möchte auch die gesamte Nachwuchsabteilung unseren Peter Paul/ Ehrenpräsident des SKK zum 80. Geburtstag gratulieren. Er ist noch im Rahmen der GTA in der Montessorischule, Kuntzehöhe, GS Krebes aktiv. Natürlich spielt er auch noch in unseren Schachteams mit. Bald ist es soweit, drei Teams des SKK fahren zur DVM (U 14/ U16 + U 12w). Zuvor nutzen unsere Kleinen der U12/U10/U8 das Chemnitzer Turnier um weitere Spielpraxis zu erlangen. Gespielt wurde in verschiedenen Gruppe zu je 8 Spieler/ mit jeweils 30 min Bedenkzeit. Möglich wurde dies, weil sich Anja Winkler, Steffi Schneider, Christine Neumann und Stephanie Akladius dieser Expedition annahmen. Die USG hatte für alles gesorgt, Urkunden, Pokale, Weihnachtsmann, ein super Spiellokal, Essen usw.. Auch konnten wir einige gute Ergebnisse erzielen. In der großen Gruppe hatte Antonius Akladius u. Frida einen schweren Stand u. sie kamen über hintere Plätze nicht hinaus. In der nächsten Gruppe konnte Theo Winkler immerhin 2 Pkt. ergattern. Im U10 Bereich sah es schon besser aus, denn Marie Rahmig u. Johanna Schneider wurden hier Zweiter u. Dritter, Jovana Milojevic belegte den 4. Rang. Niklas Wiedicker 3,5 Pkt. + Vanessa Bui 3 Pkt. konnten die Phalanx von Chemnitz durchbrechen u. kamen auf den jeweiligen Silberrang ein. Anni Winkler u. Theodora Akladius holten Gold + Silber in der U 8w Wertung. Ein schönes Turnier in unserer Nähe u. den Kinder wird es einen weiteren Aufschwung geben. In diese Reihe paßt auch die Teilnahme von Anni Winkler an einem Kaderlehrgang in Magdeburg (bei Tatjana Melamed). Dort belegte sie im Gesamtwertung den 2. Platz, Gratulation !

Vanessa Bui bei der Siegerehrung