Erfreuliches

Coronabedingt schrumpfte unser Verein von 105 auf 82 Mitglieder, ein krasser Mitgliederschwund von Erwachsenen u. Nachwuchsspielern. Aber wir sollten uns nicht unterkriegen lassen und so gibt es auch schon zarte Hoffnungen, dh. wir haben gegen den Landestrend viele neue U 10 + U 8 Spieler aufnehmen können. Mittlerweile stehen wir wieder kurz vor der „100“. Dadurch konnten wir, wie sonst üblich, zwei U 10 Teams zur BMM melden u. auch zu der BEM in Geyer sind unsere U 10 Kinder stark vertreten. Vom Himmel fällt das natürlich nicht u. so ist Peter Paul in der GS Krebes, Montessori, Kuntzehöhe im Einsatz. Stefan Meyer in der Astrid Lindgren, Marwin Bühring u. Gunter Sandner sind in der GS Reusa aktiv. In unserer „Stamm- o. Leitschule sind Liam Ertl, Gunter Sandner, Peter Luban, Paul Mathias, Richard Melitzki, Stephanie + Kyrillus Akladius, Jochen Bandt am Ball! Aber auch in Reichenbach gibt es eine tolle Entwicklung mit zwei Nachwuchsteams, auch Markneukirchen hat wieder ein Nachwuchsmannschaft. Die Überraschung …. Waldkirchen hat 13 neue Nachwuchsspieler angemeldet u. der Verein hat jetzt immerhin 49 Mitglieder. Diese Bemühungen und vorallem unter großer Mithilfe der Eltern, könnte nicht nur unsere Nachwuchsabteilung stärken, sonder auch unsere weitere Existenz sichern. Freuen wir uns auf die Zukunft und hoffen auf weitere Mithilfe unserer Mitglieder.