Landesfinale Schulschach – 16.01.23

Spielort der WK III war die Alte Spinnerei in Flöha. Angereist waren der Vorjahressieger sowie die jeweils drei Besten Teams aus den jeweiligen drei Bezirken. Von Anfang an gab es einen Zweikampf zwischen dem Diesterweg-Gymnasium Plauen und dem M.-A.-Nexö Gymnasium in Dresden.

Am Ende kamen die zwei Teams mit 9:1 Pkt. auf den 1.Platz ein. Das Spiel gegeneinander hatte 2:2 geendet. So entschied die Feinwertung zugunsten der Dresdener. Den Hauptteil des Erfolges leisteten Timur Melestean mit 4/5 Pkt. u. Maxim Melestean 4,5/5 sowie Kyrillus Akladius mit 5/5 Pkt. Hassan Al Hrishat und Antonius Akladius haben tapfer mitgehalten und ihren Teil beigetragen. Den 3. Platz belegte das K.-Schmidt Rottluff Gymnasium Chemnitz mit 6:4 Pkt. Der große Punkteunterschied zwischen Platz 2 und 3 zeigt die Dominanz der Plauener und Dresdener in diesem Schnellschachwettbewerb.