BMM U 10 in Chemnitz

Die Mannschaftsbezirksmeisterschaften unser 2013/14 u. jünger Geborenen sollte eine erfolgreiche Fortsetzung des Regionalausscheid der Grundschulen in Wilkau werden, denn der Altersbereich ist so ziemlich identisch. So kam es dann auch, obwohl natürlich Vereinswettbewerbe nochmal stärker besetzt sind, als Schulwettbewerbe. Unser 1.Team kämpfte von Anfang an im Medaillenbereich u. am Ende kam der 3.Platz mit 9:5 Pkt. heraus, Gratulation. Den Erfolg erspielten Theo Winkler 4/7 am 1.Brett, Ben Grasse 3,5/7, Havy Wieckowicz 6/7, Luca Drechsler 6/7 u. Marie Rahmig 1/1. Somit hat sich unser Team für die Vorr. U 10 in Leipzig qualifiziert. Ausgehend von unserem großen Zulauf im Altersbereich U 10/U 8 haben wir das II. Team gesplittet spielen lassen. Am Sonnabend kamen unsere ganz kleinen Jungen zum Einsatz u. am Sonntag ein komplettes Mädchenteam, worüber sich viele die Augen verwundert rieben (wir hätten auch mit vier Teams anreisen können). Aber entschlossen uns zur beschriebenen pragmatischen Variante. Hier ragte Anni Winkler mit 3:3 Pkt., Iman Ploss, 2,5/3 u. auch Johanna Schneider 1/2 heraus. Die Jungs+Mädchen erzielten 5:9 Pkt. u. das wird schon nächstes Jahr ganz anders sein. Bedanken möchte ich mich bei ALLEN Eltern die am Wochenende die Kinder mitgefahren haben, große Klasse ! Natürlich sehne ich den Tag herbei, wo die USG Chemnitz die Meisterschafften wieder in der TH ausrichtet. Mittlerweile ist es soweit, dh. nächstes Jahr fährt der Zug 8 00 ab Plauen, 9 00 Uhr Chemnitz , 9 15 – 30 Uhr geht es dann los!