U16 wird sächsischer Vizemeister

Am gestrigen Samstag fand die zentrale Endrunde der Sachsenliga U16 in Dresden statt. VfB Schach Leipzig (14:0 MP) lag mit weißer Weste auf dem ersten Platz, gefolgt von unserem Team I (11:3 MP) und USV TU Dresden (10:4 MP). Auch unsere zweite Mannschaft spielte mit, war der Sachsenliga in diesem Jahr aber noch nicht gewachsen.

In der Vormittagsrunde spielte die Erste gegen SG Leipzig, während die Zweite gegen den Klassenprimus VfB Schach Leipzig antrat. Die zweite Mannschaft verlor chancenlos (4:0), während die erste Mannschaft lange Zeit auf die Ankunft der Gegner warten musste. Als der Wettkampf dann doch mit 45min Verspätung beginnen konnte, hielt die SG Leipzig sehr gut dagegen und brachte unserem Team fast eine Niederlage bei. Ein schneller Sieg von Timur Melestean (Br. 1) und eine lange Partie mit zwischenzeitlicher Unterbrechung endete in einem Sieg für Kyrillus Akladius (Brett 4) – insgesamt also 2:2. Da USV TU Dresden zeitgleich gegen die USG Chemnitz II verlor konnten wir unseren zweiten Platz sogar festigen.

Die Abschlussrunde brachte für die Erste nun das Aufeinandertreffen mit VfB Schach Leipzig. Bereits im Vorjahr kam es in der letzten Runde zum direkten Vergleich. Damals konnte unser Team ein 2:2 erreichen und wurde Sachsenmeister. Diesmal ging es für uns nur noch darum gute Partien zu spielen und vielleicht die Siegesserie der Leipziger zu beenden. Als Erster konnte Timur mit den schwarzen Steinen sich einen Sieg gegen Luca Englert (DWZ 2075) am Spitzenbrett sichern. Marwin Bühring (Br. 2) unterschätzte in einer aussichtsreichen Partie gegen Florian Schön (1870) das schwarze Gegenspiel, wonach sein König sich nicht mehr retten konnte. Kyrillus konnte gegen Fabio Vecera (1680) frühzeitig einen Bauern gewinnen, welchen er dann bis ins Endspiel behielt und souverän zum Sieg verwertete. Maxim Melestean (Br. 3) konnte nach passiver Eröffnungsbehandlung im Mittelspiel seinen Gegner Maximilian Widmann (1753) überspielen und in ein vorteilhaftes Endspiel abwickeln. Sein Gegner verteidigte sich zäh und versuchte sich in einer Festung zu retten. Den komplizierten Plan, wie diese Festung zu brechen sei, fand Maxim in hoher Zeitnot leider nicht mehr, weshalb die Partie im Remis endete. Insgesamt also ein 2,5:1,5 Sieg gegen den Sachsenmeister VfB Schach Leipzig.

Zeitgleich unterlag unsere zweite Mannschaft der SG Leipzig mit 1:3. Hervorzuheben ist jedoch der Sieg von Nico Rühmer (Br. 1) gegen Jenny Nguyen (1634).

Erste Mannschaft: