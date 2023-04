SEM 2023 in Sebnitz

Hatten wir mit 30 Kindern zur BEM in Geyer schon die stärkste Delegation die wir je hatten (20 + sind für uns normal), so war es bei der Sächs.-Einzelmeisterschaft nicht anders – 18 Teilnehmer! Sind wir so stark o. die Gegner so schwach? Beides wird es sein, denn unser Zuwachs geht auf das Konto unserer vielen Mädchen im Verein, 18 an der Zahl. Eine Rolle spielt auch, das der Raum Zwickau u. Freiberg keine Kreismeisterschaften ausgespielt haben u. doch mancher Gegner fehlte. Aber das sind nicht unsere Probleme, wir sollten es pragmatisch nehmen wie es kommt, Einfluß darauf haben wir keinen. Nun zur Meisterschaft selbst, lt. Aussagen von Simon Burian, Matthias Hörr, Niklas Linnert, Gunter Sandner, Steffen Bork, Anja Winkler, Stephanie Akladius war es schachlich ein Erfolg. 7 Kinder waren erstmals dabei und dazu die jüngsten in ihrer Altersklasse, das läßt für die Zukunft hoffen. Von den 18 Teilnehmer kamen/kommen 14 Schüler aus unserer Leitschule, der KMS u. fortführend vom Diesterweggymn.+Lessinggymn.! An dieser Stelle auch ein Dank an diese drei Schulen, die unser Rückgrat bilden. Desweiteren macht sich die Astrid Lindgren GS (Stephan Meyer) u. GS Reusa (Gunter Sandner, Marwin Bühring) mächtig auf den Weg. Am Ende wurden es drei 3.Plätze. Qualifiziert zur DEM haben sich Havy Wieckowicz und Anni Winkler incl. Vorberechtigte zur BEM 2024, Gratulation!

U18m : Fl. Elstner 3.Pl. / R. Melitzki 5.Pl. … U 16m: T. Melestean 6.Pl. …… U 14m: M. Melestean 3.Pl. / K. Akladius 6 Pl. …….. U 12m N. Wiedicker + A. Akladius 17./18.Pl. ….U 12w Fr. Winkler 6.Pl./ A. Ploß+ H. Martin 11./14.Pl. …… U 10w: H. Wieckowicz 3.Pl./ I. Ploß 7. Pl./ M. Rahmig+M. Naz Ökzus 13./14.Pl ……U8m O. Grasse 11.Pl. ……. U8w: A. Winkler 4.Pl. / A. Ali + Th. Akladius 12./14. Pl.!

Erwähnt werden muß unbedingt der C- Trainer Lehrgang in Sebnitz, an dem Gunter Sandner + Simon Burian teilgenommen haben, vorallem in Hinblick auf etwaige Kriterien des Talentestützpunktes. Es gab auch eine so nicht vorhersehbare positive Überraschung, den Niklas Linnert reißte spontan an, um unser Analyse/Trainerteam zu verstärken, Klasse! An dieser Stelle möchten wir uns bei ALLEN Helfern, Fahrern, Trainern, C- Lehrgangsteilnehmern bedanken (Namen-siehe oben im Text !) u. der Fam. Grasse, Melestean, Ploß sowie den Großeltern von Alisha Ali. Nun geht es an die aufwendige Meldung/Organisation/Teilnahmer zur DEM.