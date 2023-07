Abschluß U 13 Cup – 25.06.23

Am 20.August 1994 fand das 1.Turnier in dieser Turnierserie statt (23 Teilnehmer)! Sieger war damals St. Buschmann vor L. Pfeufer, E. Engelhardt u. M. Hörr. Mittlerweile sind 29 Jahre vergangen u. der U 13 Cup hat sich zur Erfolgsstory entwickelt. Die Turnierform richtet sich an die AK U8/ U10/ U 12 Schüler. Ins Leben gerufen wurde es auch aus praktischen Erwägungen, denn die Fahrt nach Dresden, für die bayrischen Vereine nach München o. thüringische Vereine nach Erfurt usw. überstieg ein Vielfaches der verbrauchten Bedenkzeit der Kleinen, also das konnten wir auch in der Randregion, Sachsen, Thüringen, Bayern organisieren – im Radius von 50 km. Gespielt wird in leistungsabhängigen (mit Aufstieg/Abstieg) Vierergruppen, so das ein Turnierende vorhersehbar ist.

Nach zwei Jahren Corona fand der Cup wieder komplett statt, dh. fünf Turniere – die vier besten Turniere eines jeden Spielers kommen in die Wertung. Am diesjährigen Cup nahmen 97 Kinder aus Plauen, Chemnitz, Glauchau, Markneukirchen, VSC, Waldkirchen, Greiz, Zeulenroda teil. Zu den Turnieren kamen im Schnitt 48 Teilnehmer jeweils.

SIEGER: 2010/11 m+w Wertung wurde Antonius Akladius vor Pepe da Costa Silva /SKK und Jette Schmidt/ VSC

SIEGER: 2012/13 m+w Wertung wurde Dion Luca Phenn/ Reichenb. u. Frida Winkler/SKK

SIEGER: 2014/15 m+w Wertung wurde Shavran Thimural/TU Dresden u. Anni Winkler/SKK

SIEGER: 2016/17 m+w Wertung wurde Markus Weller/Glauchau u. Theodora Akladius/SKK

Viele Kinder konnten sich dadurch auch eine DWZ erspielen, was nach Corona nicht so einfach ist, wenn kaum einer eine hat von den Kleinen. Am 10.Sept. startet der 1. U 13 Cup in die NEUE SAISON in Plauen/ KMS Speisesaal. Der Jahrgang 2010 scheidet aus u. er wird seine Spielmöglichkeiten in der U 14 u. bei den Erwachsenen finden.