Mitgliederentwicklung nach Corona

Die Mitgliederanzahl unseres Vereins schrumpfte auf dem Höhepunkt der Krise auf nur noch 85 Mitgliedern, so wie bei vielen anderen Schachvereinen auch. Es kam zum Glück nicht zum Vereinssterben, aber ein ganze Spielebene in Sachsen verschwand, die 2.Bez. Klasse. Es lässt sich erahnen wieviel das Teams waren, wenn es in jeden der drei „SPIELBEZIRKE“ nur jeweils eine Staffel gab. Mittlerweile hat sich die Situation etwas stabilisiert u. im Nachwuchs geht der Trend nach oben.

Es gibt vier Vereine die die 100 Mitgliedermarke überschritten haben. Mit dem Beitritt von Lok Mitte Leipzig zur SG Leipzig ist dort der größte Verein Sachsen entstanden u. hat TU Dresden überholt. Hier einmal die größten Schachvereine Sachsens:

1. SG Leipzig 185 Mitgl./ 2. TU Dresden 151/ 3. SKK Plauen 119/ 4. Dresden Strießen 104/ 5. GW Dresden 90/ 6. Dresden Leuben 80/ 7. NH Aue 76/ 8. USG Chemnitz 75/ 9. CSC Aufb. Chemnitz 73/ 10. Turm Leipzig 73/ 11. Wilkau Haßlau 60/ 12.Leipzig Lindenau 58/ 13. SC Oberland 58/ 14. SG Görlitz 57/ In den mitgliederstarken Vereinen hat sich durch den Nachwuchs die Situation deutlich verbessert, man erkennt es auch an dem angegeben Durchschschnittsalter der Mitglieder im Portal, Dresden Leuben 29 Jahre, SKK Plauen 28 Jahre, SGL 36 Jahre , TU Dresden 30 Jahre u. dann geht es aber schon rapide abwärts. Übrigens, unsere Heimatstadt Plauen beherbergt 89 Sportvereine mit 10 000 Mitgliedern.