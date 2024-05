Schnellschach in Oberkotzau

Bericht von Stephanie Akladius

Am 27.04. fuhren acht unserer Nachwuchsspieler unter der schachlichen Betreuung von Gunter Sandner zur Schnellschachjugendeinzelmeisterschaft der Landkreise Hof, Bayreuth und Kulmbach nach Oberkotzau.

Yannik spielte in der gemischten AK U16-U20, in der er drei Punkte erspielte. Mit ein wenig mehr Glück bei der Auslosung bzw. einer reinen U16 wäre mehr möglich gewesen, dennoch ist es sehr schön, Yanniks kontinuierliche Leistungssteigerung zu verfolgen, die mit Sicherheit noch fortdauern wird.

In der am stärksten besetzten U14 erzielten Niklas 4 Punkte und Antonius 5 Punkte (punktgleich mit dem Drittplatzierten). Beide hatten trotz solider Leistungen gelegentlich noch mit der kurzen Bedenkzeit zu kämpfen und Schnellschachformate werden sicherlich dabei helfen, mehr Souveränität in Situationen mit Zeitnot zu erhalten.

Besonders erfreulich war, dass Finn Seidel, der die GTA in Reusa besucht, in der U12 startete und bei seiner ersten Turnierteilnahme gleich drei Punkte erreichen konnte. Ansonsten wurde diese Altersklasse von Familie Winkler dominiert. Frida ließ nichts anbrennen und gab nur einen halben Punkt ab, was auch für Theo galt, der sich sonst nur seiner Schwester geschlagen geben musste und ganz besonders den Sieg gegen ein bei der DEM antretendes Nachwuchstalent genoss. Frida siegte mit 6,5 Punkten und Theo kam mit 5,5 Punkten auf den 2. Platz. Die U8 und U10 spielte gemeinsam, hier zeigte Anni hervorragende Leistungen, auch wenn ihr die Bedenkzeit einmal einen Strich durch die Rechnung machte. Am Ende kam sie völlig verdient mit 5,5 Punkten auf den 2.Platz. Theodora musste sich nur den beiden Erstplatzierten in der U10 geschlagen geben und erreichte in der U8 mit 5 Punkten den 1.Platz.

Die genauen Ergebnisse finden sich hier:

Altersklasse U8-U10 https://chess-results.com/tnr930511.aspx?lan=0&art=1

Altersklasse U12 https://chess-results.com/tnr930512.aspx?lan=0&art=1

Altersklasse U14 https://chess-results.com/tnr930513.aspx?lan=0&art=1

Altersklasse U16-U20 https://chess-results.com/tnr930515.aspx?lan=0&art=1

Für uns war es ein sehr schönes Turnier mit hervorragenden Wettbewerbsbedingungen: neben der perfekten Organisation und der guten Verpflegung war allein die historisch äußerst interessante, vereinseigene Turnhalle die Reise wert. Ein großer Dank also an die Ausrichter vom ATSV Oberkotzau und natürlich an Gunter Sandner als Betreuer sowie Familie Schmidt, Anja Winkler und Stephanie Akladius für die Fahr-, Aufsichts-, Tröst- und Aufmunterungsdienste.