Pardubice 2024

Es ist schon 14 Tage her und damit es nicht in Vergessenheit gerät hier ein Kurzbericht. Die Anfahrt gestaltete sich diesmal etwas schwieriger, denn einige Systemausfälle bei unseren Autos ließen uns später ankommen. Nach der Anmeldung ging es in das in die Jahre gekommene Studentenhotel Kristl. Wir waren mit 35 Personen angereist. Erik Fischer und Daniel Zähringer waren ein paar Tage dort. Wie jedes Mal ist auch unser Trainer für besondere Turniere, Holger Borchers aus Berlin mit von der Partie und das sollte sich auszahlen.

Wobei wir gleich bei den erzielten Ergebnissen sind. Timur Melestean schoss mit seinen 5,5 Pkt. in der A-Gruppe den Vogel ab. Sein Bruder Maxim wies am Ende 6,5 Pkt. in der B-Gruppe auf, stand ihm also um nichts nach. Ihre ELO-Zuwächse lagen bei 120 und 101 Punkte. Auf der Turnierseite sind alle Zuwächse für die EL0 angegeben, DWZ Änderungen erkennt man auf unserer DWZ Homepageliste. Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Nico Rühmer konnten ihr ELO Konto deutlich steigen, bei Florian Elstner und Richard Melitzki hielten sich die Verluste im Rahmen. An diesem Super Ergebnis hatte wieder Holger Borchers seinen großen Anteil. Bei unseren weiteren A- Gruppen Teilnehmern Simon Burian u. Matthias Hörr hätte es etwas besser laufen können, aber alles ist im Rahmen geblieben. Bei unseren „Jüngeren bis Jüngsten“ kam es bei der Konkurrenz noch nicht zu gravieren Zuwächsen an ELO, jedoch natürlich zu einem Zugewinn an Erfahrung aus 9 Partien für die weiteren Wettkämpfe in Sachsen. Das beste Punktergebnis erzielte hier Frida Winkler mit 5 Punkten und Lene Marie Lange mit 4 Zählern. Antonius Akladius konnte mit seinen 3,5 Pkt. immerhin 40 ELO Pkt. gut machen. Bei Anni und Theo Winkler, Niklas Wiediker, Tristan Steppat, Julien Jung u. Hoang Long Phung blieb es im leicht positiv erwartbaren. Bei unseren Erwachsenen im B + C+ Ü 30 lagen Freud und Leid dicht beieinander. Hier konnten Christof Beyer und Mario Tunger mit jeweils 5,5 Punkten Akzente setzen. Julian Garreis, Steffen Bork, Peter Paul, Christian Böttger, Jochen Bandt, Joseph Knott, Peter Luban kämpften hier um die 50% Marke, also zwischen 3,5 und 4,5 Zählern.

Die Tage waren für alle angefüllt mit Vorbereitungen und Auswertungen – Holgers Spruch an unsere U20: „Keiner verlässt den Turniersaal ohne das wir seine Partien ausgewertet haben!“ Baden, Stadtbummel, Besichtigungen, Einkaufen oder einfach nur die Zeit genießen standen auch noch auf dem Programm. Freuen wir uns auf das Jahr 2025!

Bedanken möchte ich mich bei ALLEN die geholfen haben dieses Event abzusichern, Anja Winkler, Miriam Lange, Lucien Tunger, Sylvia Bandt und alle Autofahrer, Andre Burian, Mario Tunger, Christian Böttger, Jaqueline Jung, Steffen Bork, Jochen Bandt, Shavran Timural und Julian Garreis. So hoffentlich habe ich niemand vergessen (ansonsten sofort melden). Ein freundliches „Kadergespräch“ mit der jahrelangen Nr. 1 in Deutschland, Dieter Nisipeanu hatten wir auch zu bieten – siehe Foto!