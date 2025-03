Landesfinale Schulschach WK II in Dresden, 1. Platz

Das Diesteweggymnasium nahm am 11.03.25 zum wiederholtenmale an einem LF teil, welches im Schnellschachmodus ausgetragen wird. Hier wurde man oftmals Sieger o. Zweiter … . Diesmal wurde es ganz deutlich, dh. 7 Spiele = 7 Siege u. nur 3 Brettpunkte wurden abgegeben! Beteiligt an diesem großen Erfolg waren Timur u. Maxim Melestean, Kyrillus u. Antonius Akladius sowie Alhassan Al Hrishath! Den 2.Platz belegte unser „ewiger“ Konkurrent, das M. A. Nexö Gymn. Dresden mir 11:3 Pkt. . Auf dem 3.Platz rangierte das Cl. Wieck Gymn. Zwickau mit 10:4 Pkt. . Insgesamt nahmen 14 Teams aus ganz Sachsen den Wettkampf auf. Somit vertritt das DG die Farben Sachsen zum Bundesfinale dieser Wettkampfklasse vom 26.-29.05.25 in Karlsruhe. im Vorjahr wurden wir in München Vierter, vielleicht … !

In der WK III startete das jüngere 2.Team mir Niklas Wiediker, Felix Brendel, Ben Grasse, Vincent Kad u. Mohamed Alali. Sie belegten bei ihrem ersten Start mit 7:7 einen soliden Mittelplatz.

Natürlich ist das Projekt Schulschach nur bei einer engagierten Schulleitung, Förderverein, Lehrer u. Eltern möglich u. genau dies finden wir hier vor, so wie in vielen von uns betreuten Schulen. Mittlerweile besteht die GTA schon seid 1994 durchgehend und hat schon eine gewisse Tradition!