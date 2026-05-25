Jugend trainiert für die kommende Spielsaison!

15.-17.Mai starteten 6 Spieler des SKK beim 6. Clara Wieck Open in Zwickau, organisiert durch den SC Zwickau. Mittlerweile hat sie das Turnier etabliert u. weißt etliche starke Spieler auf, zB. unser ehemaliges Mitglied Edwin Fischer. Die Starter vom SKK waren Lennard Reibel, Niklas Wiediker, Felix Brendel, Tristan Steppat, Valentin Tunger und Rolf Wielandt. Die Ergebnisse waren sehr wechselhaft für unsere Jungs. Viel besser wurde es beim 2. Greizer Schloß Open vom 22.-24.Mai, denn dorthin ging es Non Stop für Kyrillus Akladius, Yannik Schmidt, Niklas Wiediker, Lennard Reibel, Felix Brendel, Julien Jung, Yousif Al Mawla, Tristan Steppat, Valentin Tunger und Rolf Wielandt weiter. Auch hier ein sehr hoffnungsvolles Turnier für unsere Jungs und Senioren in den kommenden Jahren! Einmal nicht weit fahren müßen, keine ÜN Kosten, gute Verkehrsanbindung usw.. Organisiert wurde es von den Greizer Schachfreunden und auch dieses Turnier ist eine wertvolle Ergänzung des „Vogtl. Turnierkalenders“, das nominell stärkste Turnier im Vogtland findet im August beim SC Reichenbach statt. Zielrichtung vieler dieser Altivitäten ist auch die kommende DWZ Anpassung – ab Juli 2026!