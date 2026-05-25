Anpassung der DWZ an die ELO

Lt. DSB soll im Juli 2026 die Einführung der neuen Wertungsordnung in Kraft treten und es wird sich VIELES ändern:

Einstiegs DWZ für Anfänger 1100 Pkt.

DWZ Zahlen bis 1000 bekommen 400 Pkt.

DWZ Zahlen von 1000 bis 2110 lineare Anpassung, das kann man leicht selbst ausrechnen: bisherige DWZ x 0,64 = ….. und dann + 760 Pkt.

DWZ Zahlen über 2110 sind davon nicht betroffen

Besonders Spieler aus dem unteren und mittleren Bereich profitieren davon. Vorallem im unteren Bereich galten viele Spieler als deutlich unterbewertet und der DSB will durch diese Maßnahme die Schieflage korrigieren. Die Unterbewertung führte zu verzerrten Turnierergebnissen und unrealistische Gewinnerwartung. Dadurch werden auch schneller Entwicklungen von Jugendlichen erwartet und eine bessere Vergleicbarkeit mit den ELO Zahlen.

Offizielle Mitteilung des DSB mit mehr Details.