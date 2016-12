U 20 u. U 16 Sachsenliga

I. U 20 TEAM : mit ihren 4,5:1,5 Sieg gegen GW Niederwiesa bleibt unser Sextett weiter mit 6:0 Pkt. an der Tabellenspitze der U 20 Sachsenliga, gefolgt von ASP Hoyerswerda 5:1 Pkt. u. TUS Coswig 4:2 Pkt. .D. Zähringer, Huy Duc, L. Nguyen, D. Helmrich stellten den Sieg sicher u. E. Fischer steuerte den sicheren Remishafen an. Nur T. Merkel konnte sich nicht bis zuletzt behaupten und musste die Kapitulation unterschreiben.

II. U 20 TEAM : siegte im Bezirksligaduell zweimal gegen unseren Lokalnachbar VSC 3,5: 0,5 und einmal 3:1. T.Seyffert, T. Nicklaus gewannen ihre zwei Partien, während T. Fritsche u. S. Gerber jeweils 1,5 Zähler verbuchten. I. U 16 TEAM: endlich, zwei wichtige Siege, um die Sachsenliga noch zu halten (momentan 4:6 Pkt.) . Die Ausgangssituation sieht wieder günstig für uns aus, bei den noch ausstehenden vier Spielen. Hier kommt es am 3.12.2016 zum vorentscheidenden Duell mit der SG Leipzig.