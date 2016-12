3. Runde der III. bis VII.

III. TEAM: in der II. Lkl. führen nun drei Teams mit 5:1 Pkt., Eiche Reichenbrand, SG Blumenau u. unsere III. . A. Götz, Sv. Gerbeth gewannen ihre Partien gegen Wilkau III . M. Fuß, S. Burian, M. Schaarschmidt, K. Binh, M. Tunger u. D. Helmrich steuerten ihr Remis bei u. so stand es am Ende 5:3 für den SKK , dh. zwei Partien gewonnen und keiner verliert.

IV. TEAM: das war eindeutig nicht unser Tag, denn am Ende gab es eine herbe 2:6 Niederlage gegen Eiche Reichenbrand II . Die vier Unentschieden erzielten N.Süß, N. Linnert, L. Nguyen, Chr. Hörr und dann gab es nur noch Niederlagen.

V. TEAM: mit einem 6,5:1,5 Kantersieg liegt die fünfte wieder auf Lauerstellung und wartet auf einen Ausrutscher der Konkurrenz. T. Seyffert, H. Sandner, Chr. Böttger, J. Bandt, L. Wagner glänzten mit ihren Siegen. St. Bork, U. Hörning u. U. Seyffert ergänzten das

Ergebnis mit ihren Remis.

VI. TEAM: gegen die Lichtentanner war für unsere VI. nichts zu holen und am Ende hieß es 1,5: 6,5 gegen uns. Nur G. Valtin, D. Kießling u. A. Burian konnten halbe Pkt. beisteuern.

VII. TEAM: holt diesen Spieltag am 11.12.2016 nach !

4. RUNDE: 11.Dezember 2016, es wäre schön, wenn die II. u. III. ihre Tabellenführung behaupten könnten. Die V. sollte sich noch weiter an die Spitze bewegen u. die IV. + VI. kämpfen um bessere Ergebnisse. Zwei Tage zuvor findet unsere Weihnachtsfeier im ALTEN HANDELSHAUS statt, 9.12.2016 – 18 00 Uhr !