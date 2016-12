SKK= Bezirksmannschaftsmeister U 12

Unser junges U 12 Team, im Vorjahr noch DRITTER der BMM U 10, legte eine beeindruckenden Leistung auf das Schachbrett. Trotz des aufrückens in die nächsthöhere Altersklasse konnten sie alle sieben Spiele gewinnen und gaben nur 4 Brettpunkte ab! Gegen die unmittelbare Konkurrenz wurde immer gewonnen: gegen den Favoriten Wilkau 3:1, Niederwiesa 3:1 und Chemnitz wurde mit 2,5:1,5 besiegt. Hier die Einzelergebnisse in der Brettreihenfolge: R. Melitzki 5,5/ 7, R. Atze 4/6, Fl. Elstner 6,5/7, A. Oehme 7/7 und Ers. Cl. Deiters 5/7 . Also ein sehr deutliches und starkes Ergebnis ALLER, denn auch das nachfolgende Übungsteam, mit F. Fischer, Jona u. Caio da Silva, J. Berger spielten ordentlich auf. Das Team wird zwischen Weihnachten – Neuhjahr an der DVM U 10 in

Magdeburg teilnehmen und dort sind wir unter der Startnummer 15 gesetzt (von 60 Mannschaften). Elmer Pekrul und Burghard Atze trainieren seid geraumer Zeit das Team und nun stellen sich die ersten großen Erfolge ein. Dies alles geschieht mit der aktiven Mitwirkung aller Eltern. Recht vielen dank an Familie Deiters, Elstner und da Silva, die mit in Lengefeld/Erzg. waren. Jochen Bandt