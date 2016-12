Vorweihnachtliche Bescherung

Am 3. Advent machte sich unsere zweite Mannschaft selbst ein schönes vorweihnachtliches Geschenk: Die Plauener gewannen heute Zuhause hoch (6,5 zu 1,5) gegen den VfB Schach Leipzig e.V. 2. Sehr verwickelt ging es beispielsweise an Daniels Brett zu: er steckte am Damenflügel ein paar Bauern ins Geschäft, um dann auf der anderen Brettseite den weißen König zu öffnen und massiv unter Druck zu setzen. Mit Dame und Springer auf der zweiten Reihe rückte er diesem empfindlich auf die Pelle, bis es schließlich keine Fluchtmöglichkeit mehr für ihre Majestät gab. Lion gelang es, als Weißer im Sizilianer seinen Springer auf d5 zu opfern, um nach dem Figurenrückgewinn am Königsflügel zum Mattangriff überzugehen. Toni, ebenfalls mit den weißen Steinen, behielt im Figurenendspiel einen kühlen Kopf und setzte seinen Mehrbauern gewinnbringend ein. Ebenfalls im Endspiel wurde Edwins Partie entschieden, der zeitweilig mit einem Minusbauern ins Hintertreffen geraten war. Als sein Gegner dann aber auf Biegen und Brechen den Sieg suchte, drehte Endspielfuchs Edwin den Spieß um. Christof musste dies nicht tun, denn er ging schon mit einem Plusbauern ins Doppel-Turmendspiel und ließ sich in selbigem auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Da ein Mehrbauer nicht reichte, oft nur als eine Art Amuse-Gueule angesehen werden kann, verleibte sich Christof im weiteren Partieverlauf genüsslich noch zwei weitere ein und machte dann kurz vor 15 Uhr den Sack zu. Olaf gewann kampflos und Erik einigte sich mit seinem Gegner auf ein Remis. Mit einem derzeit ersten Tabellenplatz in der 1. Landesklasse gehen wir nun verdient in die „Weihnachtspause“ und starten dann gut gestärkt/genährt am 15. Januar auswärts gegen Muldental Wilkau-Haßlau 2 ins neue Jahr.