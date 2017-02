1. Mannschaft U20 erneut Sachsenmeister

Erik informiert uns über das souveräne Abschneiden der U20:

4. Runde: Wichtiger Sieg gegen einen Mitfavoriten

Bereits vor zwei Wochen bestritten wir das Heimspiel gegen die Mannschaft von TuS Coswig, welche wir vor der Saison als eine der stärksten Mannschaften in der Liga einschätzten. In den ersten drei Runden hatten sie nur einen Mannschaftspunkt gegen den Vorjahresdritten Hoyerswerda abgegeben. Witterungsbedingt verzögerte sich die Anreise der Gäste, weshalb die Partien erst eine halbe Stunde später als geplant beginnen konnten.

Als Erster konnte Huy Nguyen seine Partie beenden und einen halben Brettpunkt beisteuern. Niklas Linnert und Erik Fischer durften ihre Partien wenig später fast zeitgleich gewinnen und uns in Führung bringen. Nachdem Daniel Helmrich sich mit seinem Gegner auf Remis geeinigt hatte, musste Toni Merkel im Endspiel aufgeben. Nun hing alles vom Ergebnis am zweiten Brett ab, an welchem Daniel Zähringer für uns spielte. Seine Gegnerin übersah unter Erfolg- und Zeitdruck eine kleine Kombination, welche mit einem Matt endete und uns einen weiteren vollen Brettpunkt bescherte.

Somit also ein spannender 4:2 Sieg gegen einen direkten Konkurrenten.

5. Runde: Auswärtssieg zum Titelgewinn

Heute mussten wir auswärts gegen das Team aus Hoyerswerda spielen, welches bereits in der Vorsaison vor allem durch Konstanz gepunktet hatte und nach der vierten Runde mit drei Punkten Rückstand direkt hinter uns auf Platz 2 in der Tabelle stand. Wie erwartet spielten die Gastgeber fast in Stammbesetzung, nur ein Ersatzspieler musste zum Einsatz kommen. Erik Fischer einigte sich kurz nach der Eröffnungsphase mit seinem Gegner auf die Punkteteilung. Toni Merkel folgte diesem Beispiel wenig später, während Daniel Helmrich seine Partie sehenswert gewinnen konnte. Huy Nguyen nahm ein Remisangebot mit Blick auf das Mannschaftsergebnis an, da der Sieg von Niklas Linnert, welcher kurz darauf folgte, sich bereits abgezeichnet hatte. Der Mannschaftssieg war somit perfekt und Daniel Zähringer, in leicht gedrückter Stellung, nahm ein Remisangebot seines Gegners dankend an. Da das Team der SG Leipzig gegen TuS Coswig heute nicht gewinnen konnte, sind wir somit zwei Runden vor Saisonende erneut vorzeitig Sachsenmeister!

In der kommenden Runde sind wir spielfrei bevor wir am 18.03. unser letztes Spiel gegen die SG Leipzig I in Plauen bestreiten.