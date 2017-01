BMM U 10 in Chemnitz

Am Wochenende trafen sich vierzehn Teams in Chemnitz, um ihren Bezirksmeister auszuspielen. Unser U 14 u. U 12 Teams waren mit Erringung diesen, schon in die Vorleistung gegangen. Ganz anders unsere Intentionen bei unseren U 10 Bereich. Diese absolvierten ihren ersten Auftritt außerhalb des Vogtlandes uns so wurden diese drei Teams ganz pragmatisch nach Alter aufgestellt, dh. das „Ältere“ Team-2007/08 geb., das „Mittlere“ Team- 2009geb. (eigentlich noch U 8) und das „JÜNGSTE“ Team-2010 geb..

Den 5.Platz erreichten: M. Bühring, C. da Silva, E. Gökcen, P. Mittenzwei, R. Estel ( mit 8:6 Mannschaftspunkten) u. auch unser 2009 Team konnte sich mit 7:7 Pkt. einen respektablen 7.Platz erkämpfen: K. Akladius, R. Beck, Phan Tu, T. Hai Dang, N. Rühmer. Das Kückenteam- 2010 geb.: P. da Silva, H. Safar, R. Atze + M. Nguyen, M. Schmidt, J. Pätz, R. Baumann war zum üben angetreten und wird in zwei Jahren an gleicher Stelle – ihren großen Auftritt haben. Das Team von Wilkau Haßlau wurde klar Bezirksmeister vor Chemnitz, Niederwiesa und dem SK König Plauen. Recht vielen Dank an alle mithelfenden Eltern, welche Fahrten mit übernommen haben, denn am Samstag waren wir mit sieben Autos u. Sonntags mit fünf Autos unterwegs ( Familien Bühring, Mittenzwei, da Silva, Akladius, Schmidt, Baumann, Estel, Gökcen, Atze, Rühmer). Am 11.-14.Februar findet der nächste Höhepunkt statt: die BEM U 20 bis U 10 in Geyer, für die Schüler, die sich über die Vogtl. Nachwuchsmeisterschaft qualifiziert haben. Die U 8 BEM ( 2009/10 geb.) findet am Sonntag, den 26.Februar in Wilkau Haßlau statt!