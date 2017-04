8.Runde – III.-VII. Team

Der vorletzte Spieltag brachte einige ansprechende Ergebnisse für unseren Verein, wenn man von der bitteren Niederlage unserer II. absieht. Nach drei sieglosen Spielen konnten die Mannen um Andreas Götz einen 4,5:3,5 Sieg gegen Freiberg einfahren und stehen nun auf dem 4.Platz – Zielrichtung 2.Platz. Aber auch die IV. war stark an einem Sieg

interessiert und dies klappte dann auch mit einem sicheren 5:3 Erfolg gegen den Tabellenzweiten Neukirchen. Die V. hat sich mittlerweile warmgelaufen und überollte Waldkirchen II. mit 6,5:1,5. Doch der Zwickauer SC II. hält mit und es wird eine Milimeterentscheidung werden. In Klingenthal bahnte sich eine kleine Überraschung an,

aber am Ende wurde es für das VI. Team doch eine knappe 3,5:4,5 Niederlage. Gratulation der VII., denn die Kinder um Elmer Pekrul u. Burghard Atze gewannen 5,5:2,5 gegen Waldkirchen III. u. steigen in ihrer ersten Männersaison in die 1.Bez.Kl. auf !

III.TEAM: Götz, A./ Burian,S./ Tunger, M. gewannen, Fuß,M. / Gerbeth, Fr./ Paul,P.- Remis, nur Binh u. Helmrich,D. verloren ihre Partien.

IV.TEAM: Linnert,N./ Rößler,D./ Luban,P. gewannen, Süß,N./ Graf,L./ Franz,T./ Huy Duc Remis und Bork,St. gab seinen Punkt ab

V.TEAM: Hörkner,N./ Meyer,St./ Sandner,H./ Seyffert,U./ Hörning,U. holten einen vollen Punkt, Degenkolb,S./Seyffert,T. /Böttger, Chr. willigten ins Remis ein

VI.TEAM: Burian,A. konnte gewinnen, Nicklaus,T./ Valtin, G./ Dreise,M./ Wehder,J./Fritsche,T. – Remis, Kießling, D. u. Jona da Silva verloren

VII.TEAM: Pekrul,E./ Atze,B./ Ertl,L./ Elstner, Fl.u. Fischer,F. trugen einen vollen Punkt zum Gesamtsieg bei , Atze, R. spielte Remis, nur Gerber,S. u. Oehme, A. verloren.

Nun gilt es am letzten Spieltag, am Sonntag, den 7.Mai 2017 sich im Oberhaus der jeweiligen Spielklasse zu etablieren.

III.-VI. Teams haben dabei Heimspiel und können ihre Gegnerschaft in Ruhe erwarten.