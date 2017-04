Das umgekehrte Ergebnis gegen Turm

Während am 10. April 2016 in Runde 9 unserer Zweiten auswärts noch ein 3:5-Sieg gegen die SG Turm Leipzig 1 glückte, drehten die Messestädter heute den Spieß 1:1 um und revanchierten sich für die Vorjahresniederlage. So lautet am Nachmittag der Endstand 5:3 gegen die Plauener. Der Heimspielvorteil machte sich heute für uns nicht bezahlt, auch wenn wir durch Olafs frühen Sieg rasch in Führung gingen. Mehr ganze Zähler folgten leider nicht; es remisierten Edwin, Daniel, Toni und Erik. Unbestrittener Lichtblick heute: das Wetter (s. oben). Das Saisonfinale steigt am 7. Mai auswärts gegen den SK Fortuna Leipzig e.V. 1.