Halbzeit in Sebnitz – kurze Zwischenbilanz

4 Runden sind mittlerweile gespielt. Heute Nachmittag war spielfrei und damit Zeit für Freizeitaktivitäten. Elmer und Familie Atze nutzten die Zeit für einen Ausflug mit den jüngeren Jahrgängen zur Festung Königstein. Das Kulturprogramm kommt also nicht zu kurz.

Das schachliche Zwischenfazit fällt garnicht so schlecht aus. Kyrillus mußte einen Dämpfer hinnehmen. Nach den beiden Auftaktsiegen gingen die nächsten beiden Partien verloren. Dabei täuscht das Ergebnis oft über den Partieverlauf. Reinhard und Clemens schlagen sich achtbar im ersten Jahr in der U12. Auch hier gilt, klare Siegstellungen müssen eben erst gewonnen werden um einen ganzen Punkt mitzunehmen. Simon liegt mit 3 aus 4 voll im Plan und hat derzeit gute Chancen auf eine Medaille. Nico tut sich etwas schwer, kann aber in den verbleibenden Partien noch einen vorderen Mittelfeldplatz belegen. Lucas hat es mit der stärksten AK zu tun. Hier zählt jeder Punkt um etwas Selbstvertrauen zu tanken und sich gegen größtenteils nominell stärkere Spieler durchzusetzen. Niklas ist mit seinem heutigen Sieg wieder in Tuchfühlung zur Spitze. Hier ist noch einiges möglich.

Also weiterhin ordentlich die Daumen drücken und mitfiebern.