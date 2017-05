Sachseneinzelmeisterschaft 2017-Bilanz

Vom 18. bis 22. April fanden im KIEZ Sebnitz die diesjährigen Sachseneinzelmeisterschaften der Altersklassen U8 bis U18 statt. Das Team um Landesjugendspielleiter Frank Jäger hatte die Meisterschaft erwartungsgemäß mustergültig vorbereitet. Die Rahmenbedingungen am Veranstaltungsort waren akzeptabel, sicher gibt es in Sachsen bessere Ausrichtungsmöglichkeiten, aber hierbei muss selbstverständlich der Spagat zwischen Bedingungen und finanziellen Aufwendungen berücksichtigt werden.

Vor Ort wurden unsere Starter von Andreas Götz, Burkhard Atze und Elmer Pekrul vorbereitet und betreut. Die mentale Unterstützung unserer Jüngsten übernahmen Silke Atze und Stefanie Akladius. Ein herzliches Wiedersehen gab es mit Andrea Hafenstein und Marco Schaarschmidt, welche sich auf der Rückreise vom Dubai Open einen kurzen Abstecher nach Sebnitz gönnten.

Neben dem eigentlichen Schachturnier war in der Freizeit ein Besuch der Festung Königstein, Fußball und Tischtennis angesagt, leider verhinderten die Wetterkapriolen mit Schneegestöber zum Anfang des Turniers weiterreichende Aktivitäten.

In der Altersklasse U8 spielte KyrillusAkladius als Debütant eine gute Rolle im Turnier und erreichte im Endklassement einen beachtlichen 6. Platz. Hier wäre auch noch mehr möglich gewesen, betrachtet man nur die spannende Partie gegen den späteren Sachsenmeister.

Im ersten Jahr in der Altersklasse U12 hatten unsere beiden Starter Reinhard Atze und Clemens Deiters den erwartet schweren Stand. Reinhard erzielte bei seiner dritten SEM sein bisher bestes Ergebnis als 10.,mit noch viel Luft nach oben. Clemens als Debütant erreichte zwar nur Platz 18., dennoch konnte er insbesondere eröffnungstheoretisch und im Mittelspiel mit der Konkurrenz gut mithalten, einziges Manko war noch, die erspielten Gewinnstellungen in einen ganzen Punkt umzusetzen. Bei entsprechender Trainings- und Wettkampfintensität sollte dies auf jeden Fall für die Zukunft gelingen.

Simon Burian und Nico Hörkner gehörten in der U14 schon zu den „alten Hasen“ und starteten mit berechtigten Ambitionen auf eine vordere Platzierung. Simon spielte ständig an der Spitze und erreichte letztlich mit Platz 3 die Qualifikation zur DEM sicher. Nico erwischte einen schlechten Start in das Turnier, konnte aber in der Turniermitte kraftvoll punkten, leider bescherte die Auslosung für die Schlussrunde mit dem neuen Sachsenmeister einen derzeit noch übermächtigen Gegner. Platz 6 kann sich aber durchaus sehen lassen.

Lucas Graf spielte in der U16 ein eher unspektakuläres Turnier.Gegen sehr starke Gegnerschaft konnte er sich vom Ergebnis her gut verkaufen (Platz 11.). Für eine bessere Platzierung fehlte hier aber eindeutig der Siegeswillen.

Niklas Linnert im ersten Jahr U18 hegte eindeutige Ambitionen für einen Medaillenplatz. Vor der Schlussrunde lag er nach couragiertem Spiel und sehenswerten Partien auf dem 2.Platz. Leider musste er nach hartem Kampf gegen einen Mitkonkurrenten kapitulieren und sich mit Platz 4 und der Blechmedaille zufrieden geben.

Schon allein die Anzahl unserer Teilnehmer an der diesjährigen SEM unterstreicht den derzeitigen, sehr positiven Entwicklungstrend unserer Nachwuchsabteilung. Dies wird bei weiterem intensivem Engagement unserer verantwortlichen Übungsleiter zeitnah auch im Herrenbereich positive Auswirkungen haben.

Elmer Pekrul