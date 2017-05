9. Grundschulturnier des Vogtlandes 2017 – Medaillenregen und Doppelsieg in der Mannschaftswertung

Am 6. Mai fand in der Aula der Lessing – Grundschule zu Treuen das diesjährige Grundschulturnier des Vogtlandes statt. Die altehrwürdige, liebevoll sanierte Grundschule Baujahr 1903 bot beste Bedingungen zur Durchführung eines solchen Großereignisses. Über dem Eingangsportal prangte der Schriftzug: „Aller Anfang ist schwer“. Schulleiter Herr Thümmler und der souverän agierende Turnierleiter Stefan Merkel vom VSC Plauen konnten während Ihrer Eröffnungsrede einen neuen Teilnehmerrekord vermelden. Erstmals wurde mit 102 Kindern aus 22 Bildungseinrichtungen des Vogtlandes die „Schallmauer 100″durchbrochen.

Allein 30 Kinder kamen von der Grundschule Karl Marx, vor Ort zum Turnier war Frau Neumeister vom Schulhort und sichtlich stolz auf unsere gemeinsamen Schützlinge. Weitere 9 Kinder kamen aus anderen Trainingsgruppen des SK König Plauen, somit stellten wir mehr als ein Drittel aller Teilnehmer. Als umsichtige Schiedsrichter fungierten Herbert Steinert, Felix Zeuner (beide VSC Plauen), Burkhard Atze (Markneukirchen) und Peter Luban (SKK).

Unsere Kinder aus den von Peter Paul, Peter Luban, Jochen Bandt, Andreas Götz, Burkhard Atze und Elmer Pekrul betreuten Trainingsgruppen gewannen einen Großteil der Einzelmedaillen in den jeweiligen Klassenstufen, welche nach Jungen und Mädchen getrennt gewertet wurden.

Gold gewannen mit jeweils 100% Ergebnissen Kyrillus Akladius, Johann Pätz, Marwin Bühring sowie Reinhard Atze. Zwei weitere Goldmedaillen im Mädchenbereich konnten Maria Nguyen Dang und Ezgi Gökcen erspielen, bemerkenswert dabei- Maria musste nur dem Turniersieger als Gesamtzweite den Vortritt lassen. Silbermedaillen erkämpften Clemens Deiters, Rüdiger Atze (KIGA Wertung) und Emre Gökcen. Über Bronze durften sich Antonius Akladius (KIGA), Hazem Safar, Ethan Manico, Marvin Pham und Celine Eismann freuen. Somit gingen 14 von 27 möglichen Medaillen an den SK König Plauen.

Die Mannschaftswertung wurde erwartungsgemäß vom Titelverteidiger der Karl Marx Grundschule gewonnen. Der Wanderpokal des Landrates verbleibt nach dem dritten Sieg in Folge (insgesamt sechs) nunmehr dauerhaft in der Vitrine der Schule. Besonderen Grund zur Freude hatte unser Ehrenpräsident Peter Paul ,welcher mit seinen Jungs der Grundschule Krebes Burgstein Platz zwei in der Gesamtwertung feiern durfte. Vielleicht findet die 10. Auflage des von Frank Bicker und Wolgang Jäckel (beide VSC Plauen) ins Leben gerufenen Turniers ja 2018 in Krebes statt………….

Elmer Pekrul