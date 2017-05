Nachwuchsmannschaftsmeisterschaften U12/U14 2017

Vergangenes Wochenende machten sich unsere beiden Nachwuchsteams auf ins KIEZ am Filzteich zu Schneeberg. Empfangen wurden wir von frühsommerlichen Temperaturen und einem wunderschönen Ambiente im von Wäldern und Wasser umgebenen Objekt der Jugendherberge. Landesjugendspielleiter Frank Jäger und Turnierleiter Burkhard Atze hatten die Meisterschaften, wie nicht anders zu erwarten, bestens vorbereitet. Selbst ein kurzfristiger Stromausfall wurde locker weggesteckt und einfach ruhig und besonnen improvisiert. Wir können uns in Sachsen glücklich schätzen,solche Nachwuchsfunktionäre zu haben, ehrenamtliche Tätigkeit, welche keine Wünsche offen lässt, vielen Dank für ein gelungenes Wochenende.

Für unser junges U 12 Team war schon das Erreichen der Endrunde der Besten sechs Mannschaften Sachsens ein riesiger Erfolg. Für Florian Elstner, Reinhard Atze, Clemens Deiters, Adrian Oehme und Marwin Bühring blieb zwar nur die rote Laterne im Schlussklassement (Im Vergleich mit dem SC Oberland entschied erst die letztmögliche Wertberechnung, die geteilte Berliner Wertung zu unseren Ungunsten), aber blamiert haben wir uns keinesfalls, man sehe nur das starke 2:2 gegen den späteren Medaillengewinner aus der Landeshauptstadt, hier war auch locker ein Mannschaftssieg auf den Brettern. Für die Zukunft hoffen lässt insbesondere, dass unsere Truppe auch im kommenden Jahr in gleicher Besetzung nochmals um Ehren in dieser Altersklasse antreten darf. Erklärtes Ziel hierfür sollte für die kommende Saison die Qualifikation über die Bezirksmeisterschaften Chemnitz sein.

Erstmals als Betreuer und Trainer im Einsatz für den SK König Plauen war unser U 20 Spieler Erik Fischer. Im Rahmen der Siegerehrung konnte Erik zudem Pokal und Medaillen für den Sachsenmannschaftsmeistertitel U20 entgegen nehmen.

Unsere U 14 mit Simon Burian, Nico Hörkner, Liam Ertl und Richard Melitzki wurde nach spannendem Verlauf mit dem sächsischen Vizemeistertitel geehrt. Unsere „Minimalisten“ um Topscorer und Kämpfer Nico (zwei mal 2:2, drei mal 2,5:1,5) hatten einfach die Gabe die Brettpunkte optimal in Mannschaftspunkte umzumünzen, letztlich fehlten nur 1,5 Brettpunkte zum Titel, welcher an Dresden- Leuben ging. Fairerweise muss allerdings gesagt werden, dass schon eine gehörige Portion Glück dabei war, in einem Turnier wo jeder jeden schlagen konnte. Richard hatte beispielsweise im Finaldurchgang in glatter Verluststellung noch einen listigen Patt Witz auf der Pfanne, welcher zum Remis reichte. Noch größer war die Freude, als Frank Jäger verkündete, dass der erkämpfte zweite Platz zur Teilnahme an der diesjährigen DVM U 14 berechtigt.

Eine Nachwuchssaison der Superlative neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte an dieser Stelle allen „Schacheltern“ und Übungsleitern für ihr Engagement im Namen des SK König Plauen unseren besonderen Dank aussprechen!!!

Elmer Pekrul