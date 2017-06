Junge Könige zu Gast in der Umwelt-Wieselburg in Stelzen

Mitte Juni war es nach langer Vorbereitung endlich so weit: Lange geheim gehalten, trafen sich unsere Nachwuchseleven zur Saisonabschlussfeier in der Wagenburg zu Stelzen, direkt am dortigen Festspielgelände.

Frühsommerliches Wetter, eine grandiose Aussicht auf das Vogtland sowie die rustikalen Wagen empfingen unsere Kinder, Jugendlichen und Schacheltern.

Unsere „Muttis“ hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und leckere Salate und Kuchen zum Fest mitgebracht. Die Reuther Bäckerei Baumann brachte uns einen riesigen Korb frische Bäckersemmeln, dafür vielen herzlichen Dank an Familie Baumann.

Schach wurde natürlich auch ein wenig gespielt. Traditionell stellten sich Spieler unserer ersten Herrenmannschaft zum Simultanspiel. Die beiden FIDE-Meister Gunter Sandner und Roland Pfretzschner, welche abwechselnd am Brett erschienen, um den Schwierigkeitsgrad noch zu erhöhen, hatten sich einiges vorgenommen und konnten dem Nachwuchs diesmal noch sehr deutlich die Grenzen aufzeigen, trotz einiger vielversprechender Stellungen. 22:1 lautete die standesgemäße Bilanz der beiden internationalen Titelträger. Lediglich Erik Fischer und Peggy Rühmer konnten ihre Partien remis gestalten, dabei hätte letztere sogar in einer Partiestellung den ganzen Punkt erbeuten können. Derweil waren wir auf die Premiere unseres Präsidenten Mathias Paul und Christof Beyer beim erstmals arrangierten Uhrensimultan á la Garry Kasparov gegen sechs Nachwuchsakteure der Altersklassen U14 bis U20 gespannt. Es wurde letztlich und sehr überraschend eine deutliche Angelegenheit für die Simultanspieler. Christof kannte keine Gnade und erzielte das totale Ergebnis von 6:0, Mathias stand dem wenig nach, musste aber, nach einem 3:0 zum Anfang, in der zweiten Runde mit wechselnden Gegnern leicht Federn lassen, seine Bilanz: 4,5:1,5. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde der Parcours für das Tandemturnier bereitet. Der Lostopf sorgte für viele interessante Paare, die Kleinen zogen sich ihren Partner. Somit bestand Chancengleichheit für alle. Nicht zu stoppen war das Duo Niklas Linnert und Adrian Oehme, welches mit klaren 100% Turniersieger wurde. Ob es in einer Tandempartie schon jemals ein forciertes Matt durch den regulären Zug „0-0“ gegeben hat, weiß keiner, jedenfalls war dies während des Turniers zu bestaunen. Freunde der Statistik finden die Ergebnisse des Simultans und des Tandemturniers in der Fotogalerie im Anschluss.

Der Abend klang mit zünftigem Lagerfeuer, sportlicher Betätigung außerhalb des Schachs und jeder Menge Abenteuer auf dem weiträumigen Gelände der Wagenburg aus. Die Kinder übernachteten im Zelt und in den urigen Wagen. Im Kerzenschein gab es dann weit jenseits der Geisterstunde für die tandembesessenen „Großen“ noch den entsprechenden Nachschlag.

Nach dem Frühstück war Sonntagmittag leider alles schon wieder vorbei. Was bleibt, sind die Erinnerungen an ein schönes gemeinsames Wochenende und die Vorfreude auf nächstes Jahr.

Danke für eine großartige Schachsaison 2016/17!

Peter Luban & Elmer Pekrul