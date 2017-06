U 13 Cup in Waldkirchen

72 Spieler aus neun Vereinen waren zum Saisonfinale dabei, um ihre Pokalsieger zu küren. Insgesamt nahmen 112 Kinder aus zwölf Vereinen/AG teil: VSC, Neumark, Reichenbach, Hof, Zeulenroda, Greiz, Wilkau, Lengefeld, Waldkirchen, Markneukirchen, Treuen und der SKK. Die SG Waldkirchen war wieder ein toller Gastgeber für das mit Spannung erwartete Finale. Hier nun die Pokalsieger in den jeweiligen Jahrgängen:

2004/05 Wertung: 1. Platz Melitzki, R. 2. Ertl, L. 3. Gerber, S. alle SKK und Berthel, P. /Wilkau

2006/07 Wertung: 1. Gabriel, P. /VSC, 2. Köber, S./Zeulenr., 3. Elstner, Fl., 4. Bühring, M., SKK

2008/09 Wertung: 1. Buschmann, M./Wilkau, 2. Akladius, K./SKK, 3. Neisch, M. /Zeulenroda, 4. Beck, R. /SKK

2010/11 Wertung: 1. da Silva, P./SKK, 2. Melestan, M./VSC., 3. Safar, H./SKK, 4. Atze,R. /Markneukirchen

Von den sechs ausgetragenen Turnieren (in Markn. Reichenbach, Plauen, Greiz, Waldkirchen, Zeulenroda) werden immer die vier erfolgreichsten Turniere eines Schülers gewertet. Zeulenroda, Wilkau-Haßlau, VSC u. der SKK zählen zu den stärksten beteiligten Vereinen. Dieser kleine „Wanderzirkus“ wäre ohne die vielen engagierten Eltern nicht möglich, Danke für ihre Bereitschaft die Kinder mit zu fahren.

Am 26.August 2017, 8 30 Uhr startet der kommende U 13 Cup in Greiz wieder !!