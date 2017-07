Open-Air-Blitzturnier + Simultan mit IM Seyb am 12.08.

Der SK HOF 1892 e.V. feiert sein 125-jähriges Bestehen. Dazu veranstaltet der SK HOF am Samstag, den 12.08.17 in Hof ein Blitzturnier (startgeldfrei) und einen Simultanwettkampf gegen den jungen aufstrebenden IM Alexander Seyb. Informationen zum Programm unter: https://schach-hof.jimdo.com, dh. auch die Anmeldung. Spielort ist das Berufsschulzentrum in der Mühlstr. 19 und der Beginn ist 10 30 Uhr ! Direkt hinter dem Veranstaltungsort findet am gleichen Tag auch das große Saaleauenfest statt u. es werden wieder 5000 Besucher erwartet. Heiko Sieber 1. Vorsitzender – SK Hof 1892 e.V.