54. Kirchberger Neujahrsblitz 2017

Zwischen Gänsekeule und Böllern machten sich drei wackere Plauener auf zur 54. Auflage des traditionsreichen Neujahrsturniers. Ausrichter seit 2014 sind die Schachfreunde vom Zwickauer SC um Turnierleiter Lutz Faber, welche das Turnier vom leider nicht mehr existenten Kirchberger Schachverein weiterführten. Qualität und Quantität des Teilnehmerfeldes reichten leider nicht an frühere Auflagen heran, wohl der Tatsache geschuldet, dass zeitgleich in Leipzig und Erfurt ebenso lukrative Turniere ausgetragen wurden. Auf den Spitzenplätzen tummelten sich vor der lokalen Prominenz ein Pulk von Gästen aus Tschechien, hierbei konnte der Karlsbader FM Soukup das beste Resultat vorweisen. Unser Landesklassen Spitzenbrett Edwin Fischer hatte nicht den besten Tag, verpasste das A-Finale knapp, im Finale B musste er letztlich mit dem undankbaren 4. Platz vorlieb nehmen. Sein Sachpreis, eine große Flasche mit goldenem Etikett, hat die Zugfahrt nach Chemnitz sicher nicht ungeöffnet überstanden!? Das Plauener Breitenschach vertraten Steffen Bork und Elmer Pekrul, welche beide im Finale C einkamen. Elmer landete mit Platz drei im Preisgeld und Steffen konnte sich achtbar auf Rang zehn behaupten, wobei er einigen deutlich höher dotierten Spielern Punkte abknöpfen konnte, für mehr fehlten manchmal nur Sekunden um die gut geführten Partien auch in zählbares umzusetzen.