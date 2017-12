U 14 Bezirksmannschaftsmeisterschaft in Flöha

Mit zwei Mannschaften startete der SK König Plauen am Wochenende zu den Titelkämpfen der U 14 in der „Alten Baumwolle“ zu Flöha. Die Niederwiesaer Schachfreunde um den Ex Plauener Rene‘ Kindt und Tom Zimmermann boten wie in den Vorjahren vorzügliche Rahmenbedingungen. Leider verloren sich nur ganze zwölf Mannschaften aus sieben Vereinen im komfortablen Spielsaal, quantitativ hat die Meisterschaft dieser Altersklasse vor Jahren schon bedeutend bessere Zeiten erlebt.

Als Titelverteidiger ging unser erstes Team ins Rennen, allerdings waren in Anbetracht der Gegnerschaft aus Wikau-Haßlau und Chemnitz und des kurzfristigen Ausfalls unseres derzeit besten U 14 Spielers Liam Ertl die Erwartungshaltung eher optimistisch den euphorisch. Mit 9:5 Mannschaftspunkten und Platz vier wurde letztlich das Minimalziel Qualifikation zur Sachsenmeisterschaft erreicht. Gekämpft hat unser Quartett zweifellos aber irgendwie fehlte die Lockerheit an diesem Wochenende, mit sechs Turnierpartien in zwei Tagen. Richard Melitzki 2,5/7, Reinhard Atze 4/7, Florian Elstner 5/7 und Clemens Deiters 2,5/6 erzielten die Punkte für Team I.

Unsere zweite Mannschaft um den gut aufgelegten Sid Gerber, 3,5/6 am Spitzenbrett belegte sehr unglücklich aber mit beachtenswerter Leistung Platz 11. Im Finaldurchgang hätte im Showdown mit den Lengefeldern ein durchaus möglicher Mannschaftssieg im Endklassement Platz fünf oder sechs bedeuten können, leider wurde knapp mit 1,5:2,5 verloren. Marwin Bühring 3,5/6, Jona Costa da Silva 2/6 und Caio Costa da Silva 3/6 erzielten die weiteren Punkte für unser junges Perspektivteam.

Übernachtet haben wir wieder in der gemütlichen Sportjugendherberge in Flöha, am Abend gab es gemeinsam mit der U 14 aus Aue einen Tandemnachschlag und diverse Kartenspielsessions.

Im Januar 2018 kämpfen dann unsere Mannschaften in den Altersklassen U12 (in Lengefeld) und U10 (in Chemnitz) um Titelehren und mögliche Qualifikationsplätze zur Sachsenmannschaftsmeisterschaft.

Foto’s: Burkhard Atze