U 20 Wochenende

Am Samstag besiegte D. Zähringer, S. Burian, D. Helmrich und L. Graf das mit drei Spielern anreisende Team von Dresden Striesen mit 3.5:0,5, incl. einer kampflosen Partie. Gegen den nicht antretenden Tabellenführer GW Dresden gab es dann ein kampfloses 4:0 und den 1.Platz in der Vorrunde dazu! Elmer hat schon seinen Ärger Luft gemacht und es ist tatsächlich beschämend, wie viele Vereine ihre U 20 Teams organisieren. Der SK König ist das einzige Team in der Sachsenliga, welches kein Brett frei gelassen hat. Die vier Besten Teams aus der Vorrunden, spielen dann den Sachsenmeister aus (Quali zur „Deutschen“), falsch gedacht, denn die Endrunde muss zurecht mit 6 Spielern bestritten werden. Damit wird jedes Team gefragt, ob man überhaupt sechs Spieler besitzt u. GW hat schon abgesagt. Somit soll bestimmt der nichtqualifizierte 5.Platz nachrücken – wozu haben wir dann die aufwendige Vorrunde überhaupt gespielt?