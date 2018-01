Nachlese DVM U 14 in Verden

S. Burian, N. Hörkner, L. Ertl, R. Melitzki und Florian Elstner gelang mit zwei Mannschaftssiegen und einen Remis gegen prominente Gegner, Dresden Str., Empor Berlin usw. ein prima Start. Danach gab es es leider gegen starke Teams wie SK Hamburg, Essen, Katernberg, Biberach nur noch ein Unentschieden. Am Ende wurde es ein 11. Platz von 18 Teams. Simon und Nico waren in toller Form und holten sensationelle 9,5 Punkte aus 12 Partien. Nico erzielte 5,5 Pkt. aus 6 Partien am 2.Brett ! Simon kam auf starke 4 Pkt. aus 6 Partien am 1. Brett!

Leider waren unsere Bretter 3 bis 4, L. Ertl, R. Melitzki, Fl. Elstner weniger erfolgreich, mussten viele unnötige Niederlagen kassieren und konnten somit unseren vorderen Brettern nicht helfen. Simon hat seine Sache als ML des SKK vorbildlich erfüllt und es war für ALLE eine schöne erlebnisreiche Zeit. Trainer Andreas Götz