21.01. – Punktspielwochenende

Der letzte Sonntag brachte doch einige Wetterturbulenzen im Vorfeld, während sich die personellen in Grenzen hielten. Als ob es Andreas Götz geahnt hätte, so fuhr er doch mit der Jugend schon am Vortag nach Siebenlehn (Feier) und die restlichen Spieler kamen von Dresden u. Leipzig herbei geeilt. Das Glück hatte die IV. nicht, denn der für spätestens 7 00 Uhr geplante Start nach Blumenau (OT von Olbernhau) viel buchstäblich in den Schnee. Wir, die IV.,wollten das Risiko nicht eingehen und sagten das Spiel ab, informierten den Schiedsrichten, schlugen einen Nachholetermin vor u. nun warten wir ab. III.TEAM : ohne eine Verlustpartie siegte das Team mit 5:3 gegen Siebenlehn, festigte ihren vorderen Tabellenplatz und leistete der IV. Schützenhilfe für die restlichen Spiele. L. Graf, M. Tunger holten die vollen Zähler und Remis spielten M. Fuß, M. Schaarschmidt, A.Götz, T. Nicklaus, D. Helmrich, T. Seyffert. IV.TEAM : Spielabsage und nun gilt es die Entscheidung des Staffelleiters abzuwarten V.TEAM: knapp 3,5:4,5 gegen die I. des VSC verloren. Remis spielten J.Bandt, St. Bork, H. Sandner, Chr. Böttger, U. Hörning, P, Paul und ein Brett gaben wir kampflos ab.

VI.TEAM: feierte mit 6:2 ihren höchsten Saisonsieg gegen Zwickauer SC III., es siegten M. Dreise, J. Knott, U. Seyffert, J. Helmrich, S. Gerber! P. Dietzsch, D. Kießling remisierten u. nur L. Wagner verlor seine Partie noch. VII.TEAM: 6,5:1,5 gegen uns lautet das Ergebnis gegen Limbach Oberfr. . Marvin Bühring konnte den einzigen Siegpunkt für uns einfahren und Fl. Elstner erzwang gegen eine 1710 DWZ ein beachtliches Remis. Mit Pepe da Silva (2010 geb.) kam einer der jüngste Spieler des SKK zum Einsatz. Alle anderen verloren ihre Partie: Cl. Deiters, E. Pekrul, M. Nguyen, J.+P. da Silva., J. Berger. Am 04.Februar findet schon die nächste Runde statt !!!