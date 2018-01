BMM U12 Tag 2

Zuerst herzlichen Dank an die Gastgeber vom SV Lengefeld um ihren unermüdlichen Chef Franko Haugk für die Ausrichtung der diesjährigen Bezirksmannschaftsmeisterschaft U12. Die Lendefelder Turnhalle ist zwar nicht das Traumobjekt von den Räumlichkeiten her gesehen, aber wer meckert soll es besser machen! Organisiert war die Meisterschaft von den Verantwortlichen zweifelsohne hervorragend, es fehlte an nichts. Mit 15 teilnehmenden Mannschaften gab es quantitativ eine leichte Steigerung zu den Vorjahren, von den 22 Mannschaften aus der Saison 2012/13 können wir im Bezirk Chemnitz leider nur noch träumen.

Unsere erste Vertretung ging als einer der Topfavoriten ins Rennen, bereits am ersten Tag platzten die berechtigten Hoffnungen auf die Titelverteidigung mit einer unnötigen Niederlage gegen den späteren Meister aus Niederwiesa. Aus zwei klaren Gewinnpartien kam nur ein halber Punkt, somit war die knappe 1,5:2,5 Niederlage nicht zu vermeiden. Nach zwei klaren Mannschaftssiegen in den Runden drei und vier folgte der nächste Dämpfer mit dem unglücklichen 1:3 gegen die USG Chemnitz, hier war locker zumindest ein Unentschieden auf den Brettern. Die zwei abschließenden hohen Mannschaftssiege der Runden sechs und sieben gereichten unserem Vierer letztlich zur verdienten Bronzemedaille. Für König Plauen I erkämpften in Brettreihenfolge Reinhard Atze mit 5/6, Florian Elstner 6/7, Clemens Deiters 3/7 und Marwin Bühring 5,5/7 die Punkte.

Unser junges Perspektivteam König Plauen II hielt an beiden Tagen gut mit. 7:7 Mannschaftspunkte bedeuteten in einem dicht gedrängten Mittelfeld des Turniers einen respektablen 12. Platz. Wie eng es zuging zeigt die Tatsache, dass die Mannschaften von Platz sieben bis zwölf allesamt mit ausgeglichenem Punktekonto ins Ziel einkamen. Für König Plauen II erzielten Kyrillus Akladius 4/6, Maria Nguyen Dang 2/6 sowie Caio und Pepe da Costa Silva mit jeweils 2/5 die Punkte.

Die beiden anderen vogtländischen Vertreter VSC Plauen (Platz 6) und SV Markneukirchen (Platz 8) spielten eine gute Rolle im Turnier und vervollständigten das ansprechende Ergebnis unseres Kreises auf Bezirksebene. Leider fehlten die Vereine aus Waldkirchen, Treuen und Reichenbach in der Teilnehmerliste obwohl auch hier Nachwuchsspieler dieser Altersklasse aktiv sind. Hier gilt es beispielsweise auch über Spielgemeinschaften der Vereine nachzudenken um den Kindern attraktive Wettkämpfe außerhalb der regionalen Turniere zu ermöglichen.