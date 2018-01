Regionalschulamtsfinale Schach in Plauen

Mittlerweile ist es Tradition in der Aula der Friedensschule dieses Turnier auszurichten. 15 Teams u. somit ca. 90 Kinder fanden den Weg nach Plauen. Mit der GS Karl-Marx Plauen, GS Burgstein, GS Adorf, GS Neumark, GS Weischlitz u. Jößnitz war das Vogtland stark vertreten. Man kann es auch als kleine Bezirksmannschaftsmeisterschaft der AK U 8 + Spieler der U 10 betrachten, also eine „Messe der Meister von Morgen“. Die ersten zwei Teams qualifizieren sich für das Landesfinale in Flöha, 15.März 2018! Die von uns betreute Karl-Marx GS belegte den 2.Platz und ist dafür qualifiziert. Den 1.Platz belegte die Regenbogenschule Zwickau mit 11:1 Pkt. (von der TSG Wilkau -Haßlau betreut) u. den 3.Platz belegte die GS Callenberg.

I.TEAM: 10:2 Pkt. – Akladius, Kyrillus 4,5/6, Manicio, Ethan 4,5/6, Hai Dang, Tom 3,5/5, da Silva, Caio 5/5!, Phan Tuan, Tu u. da Silva, Pepe

II.TEAM: 8:4 Pkt. – Gökcen, Emre 4/6, Beck Raphael 4/6, Steuler, Jacob 1,5/3, Hussanis, Edris 2/3, Rusu, Razvan 2,5/3, Akladius, Antonius. Das zweite Team belegte den undankbaren 4.Platz, punktgleich mit dem Dritten aber leider einen Brettpunkt weniger.

TEAM Mädchen: sie konnten wie schon im Vorjahr den zweiten Platz belegen u. diesmal in folgender Aufstellung: Jiraskova, Gabriela/ Gökcen, Esri/ Winkler, Zoey/ Petzold Lilly + Martin Helene!

Aber auch die von Peter Paul betreute GS Burgstein erzielte 7:5 Pkt. und lag bis zur vorletzten Runde im Medallienbereich = Pätz, Johann, Baumann, Rudy, Degenkolb, Niklas und Klaubert, Luca waren hier die kleinen Helden. Die Niederlage in der letzten Runde warf die vier Jungs auf den Platz sieben zurück, dennoch eine gute Leistung. Ein großes Lob auch an unsere ÜL Timm Nicklaus u. Lucas Graf, Frau Neumeister, den Lehrern und Hortnerinnen usw. , welche uns unterstützen. Dank auch an die zwei Verantwortlichen Leiter vor Ort: Roy Krieger und Michael Nagel . Peter Luban