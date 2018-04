Könige unterwegs um Ostern

Beim traditionellen Äskulapturnier in Görlitz in seiner nunmehr fünfunddreißigsten Auflage stellte Christof Beyer seine derzeit gute Form in seiner Heimatstadt unter Beweis. Nach dem starken Sieg gegen den Auer Bundesligaspieler Ralf Schnabel (Elo 2246) in Runde vier konnte Christof den beiden litauischen internationalen Meistern Virginijus Dambrauskas (2318) und Oleg Krivonosov (2413) jeweils ein Remis abtrotzen. Im Schlussdurchgang war gegen den Leipziger Till Heistermann (2188) leider Endstation. Vier Punkte aus sieben Runden bei einer äußerst starken Gegnerschaft bedeuteten einen sehr beachtenswerten dreißigsten Platz, gleichbedeutend mit fetten DWZ und Elo- Zugewinnen welche Christof wieder in die Liga der „2000er“ katapultierte.

Fünf wackere Plauener machten sich am Gründonnerstag auf nach Markneukirchen zum „Osterblitz“. Bei leider nur dreißig Teilnehmern konnte Oberligaspieler Daniel Zähringer Platz zwei erkämpfen. Simon Burian nutzte das Turnier als letzten Warm-up für die SEM und konnte mit Platz vier ebenso überzeugen wie Steffen Bork auf Rang zwölf. Erik Fischer als Siebter und Heike Sandner als beste Dame auf Rang zwanzig waren eher unzufrieden mit ihrem Ergebnis.