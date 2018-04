Auftakt zur Nachwuchs SEM in Sebnitz – 50% für unsere Jungs

Sechs Teilnehmer gingen zum heutigen Tag im Sebnitzer KIEZ zu den Landesmeisterschaften U8 bis U18 an den Start. Niklas Linnert (U18 Setzlistenplatz 3) und Simon Burian (U16 Nummer vier der Setzliste) hatten relativ wenig Mühe um den vollen Zähler zu verbuchen. Reinhard Atze (U12) sorgte mit seinem Schwarzsieg, gegen Karl Pixa (DWZ 1485) einem der Mitfavoriten, gleich für ein erstes Achtungszeichen. Als Belohnung wartet zur nächsten Runde mit Adam Lutz (DWZ 1702) ein weiterer Titelanwärter auf Reinhard, schauen wir mal ob er auch diesem Paroli bieten kann. Unser zweiter Starter im Feld der unter 18- jährigen, Lucas Graf verlor leider im Damenendspiel gegen den Topfavoriten Richard Zienert (DWZ 2180) kurzzeitig den Faden und musste unglücklich die Waffen strecken. Nico Hörkner kämpfte in der U16 lange gegen den an Nummer zwei gesetzten Leipziger Favoriten Jacob Faßhauer (DWZ 2059) um den halben Punkt, letztlich leider erfolglos. Debütant Pepe da Costa Silva musste zum Auftakt in der Altersklasse U8 über eine Niederlage quittieren. Zum morgigen Tag steht eine harte Doppelrunde auf dem Programm. Interessierte Schachfreunde können ausgewählte Partien live verfolgen, vielleicht ist Morgen auch ein Plauener Nachwuchsakteur an den „Live – Brettern“ zu finden.