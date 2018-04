Abschluß IV. Team

Für die IV. hätte gegen IFA ein MP gereicht, aber IFA Chemnitz versuchte nochmal alles und so führten sie auch recht schnell mit 2:0. Süß, N. und Gerbeth verloren und so dauerte es eine weitere Stunde ehe Luban, P. u. Bandt, St. durch ihre Siege ausgleichen konnten. Rößler, D. brachte uns mit seinem Sieg 3:2 in Führung. Die letzten drei Partien zogen sich noch lange hin, bis endlich Huy Duc den Durchbruch schaffte und uns endgültig auf die Siegerstraße brachte. Damit konnten Binh und Hörr Chr. ihre spannenden Partien remis geben, denn der so wichtige Klassenerhalt war geschafft!