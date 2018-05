10. Vogtl.-Grundschulschachmeisterschaft

Am 5. Mai 2018 fand in der Turnhalle der Karl Marx Grundschule ein weiteres Schachgroßereignis statt. 85 Schüler nahmen die Wettkämpfe auf, um ihre BESTEN zu küren. Die zahlreichen Schüler kamen aus 20 Schulen, wobei die KMS mit 37 Startern weit vorn lag. Zur Mannschaftswertung der Schulen wurden die jeweils vier Besten Spieler gewertet und auch hier lag die KMS klar vorn: 1.Platz K.-Marx GS 23 Pkt., 2. Pl. Herbarth GS 17,5. Pkt., gefolgt

von den zwei drittplatzierten punktgleichen Schulen aus Neumark und Hort Wirbelwind (GS Reusa), mit 16 Pkt. . Von den 24 zu vergebenden Medaillen konnten die vom SKK trainierten Schulen 19x Edelmetall erringen.

I.KLASSE: 2.Pl. R. Atze 6 Pkt./ 3.Pl. A. Akladius 4,5 und weibl. 1.Pl. H. Martin 4,5/ 2. A. Ploß 3,5 / 3.Pl. L. Sapada 3

II.KLASSE: 2.Pl. K. Akladius 6 / 3.Pl. P. da Silva 5

weibliche Siegerin ist E. Gökcen

III.KLASSE: 1. E. Manicio 6 Pkt./ T. Hai Dang 6 / 3.Pl. E. Gökcen u. R. Beck 5 / weibl.- 1.Pl. S. Al Hrisath 3,5 / 2. Pl. N. Ufer 3/ 3.Pl. Z. Winkler 2,5

IV.KLASSE: 1.Pl. M. Bühring 7/ 2.Pl. C. da Silva 5 / 3.Pl. J. Steuel 4 /

weibl.: Siegerin ist M. Nguyen 6 !

KINDERGARTEN: 1. L. Thaleikis 3 / 2.Pl. F. Winkler 2,5 / 3.Pl. C. Liebsch 2 . In der bisherigen 10jährigen Geschichte des Turniers nahmen bisher 38 Schulen teil. Recht vielen Dank an die Schulleitung der Karl-Marx GS, den zahlreichen Helfern, den Eltern die uns ALLE wieder großartig unterstützt haben und dem VSC als Organisator der Veranstaltung.

Am 16. u. 17.Juni ist ein weiteres schachliches Nachwuchsgroßereignis in der Vorbereitung. Eingebettet in die Vogtlandspiele (mit ca. 5000 Nachwuchssportlern) nehmen rund 100 Schacheleven die Wettkämpfe auf. Auch ein Turnier für Senioren gibt es dort am Sonntag, den 17.Juni. Spielort ist das Reichenbacher Rathaus !