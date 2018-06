Abschluss der U 13 Cup Turnierserie in Treuen

52 Kinder aus dem Vogtland, Thüringen und dem Kreis Zwickau nahmen am vergangenen Samstag in Treuen am sechsten Turnier des U 13 Cup teil. Die Treuener Schachfreunde boten beste Bedingungen in der modernenen Sporthalle, einziger Wermutstropfen, nur ein einheimischer Nachwuchsakteur fand den Weg zum Turnier.

Im Verlauf der Saison nahmen insgesamt 117 Kinder (21 Mädchen) aus 11 Vereinen und 3 Schulschach bzw. Kindergarten AG an den sechs Turnieren teil. Es beteiligten sich neben dem SK König Plauen, der VSC Plauen, SC Reichenbach, SG Waldkirchen, SV Markneukirchen, TSV Zeulenroda, Greizer Schachfreunde, Greizer Schachlöwen, Muldental Wilkau Haßlau, Post Crimmitschau sowie die Schul AG Lengenfeld, Neumark und die KITA Wichtelhausen aus Reichenbach. Gewertet wurden die Jahrgänge 2005/06 U13, 22 Teilnehmer, 2007/08 U11, 40 Teilnehmer, 2009/10 U9, 44 Teilnehmer sowie unsere Jüngsten 2011/12 mit 9 Teilnehmern. Die vier besten Turniere jedes Teilnehmers gingen in die Gesamtwertung ein, spielte jemand alle Turniere so gab es Streichresultate.

Bei den „Großen“ U13 dominierte Florian Elstner bei nur vier Teilnahmen sehr deutlich die Konkurrenz, im Vorderfeld etablierten sich weiterhin Mayra Perzel (Zeulenroda) als bestes Mädchen, Gabriel Pierel (VSC), Richard Melitzki, Clemens Deiters und Reinhard Atze (alle SKK).

In der U11-Wertung konnte sich Marwin Bühring knapp aber dennoch sicher durchsetzen. Auf den weiteren Plätzen folgten Gabriel Rümpler (Zeulenroda), Timur Melestan (VSC), Ethan Manicio (SKK) sowie dem besten Mädchen Maria Nguyen Dang (SKK).

In der Wertungskategorie U9 verteidigte der Wilkauer Ben Wagner trotz Abwesenheit (spielte zeitgleich die SMM U12) seinen Vorsprung vor Kyrillus Akladius, Tom Hai Dang und Nico Rühmer (alle SKK).Bei den Jüngsten U7 konnte sich Antonius Akladius (SKK) auch am letzten Turniertag sicher vor der Konkurrenz behaupten und den Siegerpokal in Empfang nehmen, seine härtesten Konkurenten waren der Reichenbacher Tristan Zielinski sowie die beiden kleinen Plauener Königinnen Helene Martin und Aliya Ploss.

Zur Siegerehrung gab es Pokale für die Sieger sowie jede Menge Sachpreise welche die teilnehmenden Vereine gemeinsam stifteten. Im Anschluß folgen einige Impressionen vom Turnier.