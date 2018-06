Vogtlandspiele in Reichenbach

Am 9.+10.Juni fanden die Vogtlandspiele im Reichenbacher Rathaus statt, das Beste Bedingungen bot. Die Reichenbacher Schachfreunde, Colette Phenn, Haymo Adler und Jan Niklas Phenn hatten alles BESTENS organisiert. Die Meldungen gingen im Vorfeld

etwas schleppend ein, aber dann ging es doch recht schnell. Hier die Teilnehmerzahlen: 38x SKK, 9 VSC, 8x Reichenbach, 6x Lengenfeld, 7x Hort Reichenbach, 2x Treuen, 3x Markneukirchen. Am Ende waren es 72 Nachwuchsspieler und 8 Senioren, insgesamt 80 Teilnehmer! Mit fast 30 Teilnehmern war das U 10 m+w Teilnehmerfeld am umfangreichsten. Hier unsere Medalliengewinner:

U 16m 1. Platz D. Kießling, U14m 1. Platz R. Melitzki 5 Pkt. ! , 3.Platz L. Ertl ,

U 12m: 1. Fl. Elstner 4,5, 2. M. Bühring , 3. R. Atze u.

Cl. Deiters

U 12w: 2. M. Nguyen, 3. L. Tranh Thi

U 10m: 2. E. Manico, 3. K. Akladius u. N. Rühmer

U 8m: 3. S. Hazem, U 8w: 1. H. Martin, 2. A. Ploss, 3. A. Saja.

U 6m: T. Phan Tuan , U 6w: J. Bühring, 2. L. Thaleikis, 3. F. Winkler

Bei den Senoiren ging mit mit vier Punkten Gündel/Waldk. als Sieger vom Brett, vor Andreas Götz/SKK. Knapp dahinter Uli Rehm von SV Treuen!